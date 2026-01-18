Ο Μακρόν χαρακτήρισε «απαράδεκτες» τις δασμολογικές αυξήσεις ΗΠΑ σε βάρος 8 ευρωπαϊκών κρατών

Ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε «απαράδεκτες»τις δασμολογικές αύξησεις των ΗΠΑ σε βάρος οκτώ ευρωπαϊκών κρατών δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι η Γαλλία υποστηρίζει την αρχή της ανεξαρτησίας και της κυριαρχίας των Εθνών και ότι «κάνεις εκφοβισμός και καμιά απειλή» δεν επηρεάζουν τη στάση της στην Ουκρανία, στην Γροιλανδία και στον υπόλοιπο κόσμο.

Ο Γάλλος Πρόεδρος υπογράμμισε τον απόλυτο σεβασμό της Γαλλίας στην Χάρτα των Ηνωμένων Εθνών επισημαίνοντας ότι αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Γαλλία υποστήριξε και θα συνεχίσει να υποστηρίζει την Ουκρανία οικοδομώντας μία συμμαχία κρατών για την επίτευξη μίας διαρκούς και σταθερής ειρήνης.

«Με βάση αυτή την Αρχή αποφασίσαμε να συμμετάσχουμε στην στρατιωτική άσκηση που αποφάσισε η Δανία στην Γροιλανδία», θεωρώντας ότι ασφαλείας στην Αρκτική αφορά την Ευρώπη, είπε.

Αναφερόμενος ειδικότερα στους δασμολογικές αυξήσεις, ο Γάλλος Πρόεδρος τις χαρακτήρισε απαράδεκτες και εκτός τόπου, λέγοντας ότι οι Ευρωπαίοι θα απαντήσουν κατά τρόπο ενιαίο και συντονισμένο στην περίπτωση που αυτές οι δασμολογικές αυξήσεις εφαρμοστούν.

«Θα υπερασπιστούμε την ευρωπαΐκή κυριαρχία» δήλωσε ο Γάλλος Πρόεδρος, σημειώνοντας ότι με αυτό το πνεύμα θα συνεννοηθεί με τους εταίρους της Γαλλίας στην Ευρώπη.

ΠΗΓΗ: KYΠΕ