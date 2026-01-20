Τραμπ/Live: «Δίνουμε τεράστια ποσά για το ΝΑΤΟ αλλά αμφιβάλω αν θα μας στηρίξει σε κάποια ανάγκη»

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

«Δεν καταλαβαίνω τι κάνεις» Ο Τραμπ ανήρτησε στο Truth Social μήνυμα που του έστειλε ο Γάλλος ομόλογός του

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Το περιβάλλον του Μακρόν επιβεβαίωσε ότι αυτό το «ιδιωτικό μήνυμα» του Γάλλου προέδρου είναι αυθεντικό.

Σε μήνυμα που απέστειλε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν προς τον Ντόναλντ Τραμπ τού λέει ότι θα μπορούσε να οργανώσει μια συνάντηση της Ομάδας των 7 (G7) στο Παρίσι την Πέμπτη το βράδυ, ενώ τονίζει ότι δεν κατανοεί «τι κάνει με τη Γροιλανδία» ο Ρεπουμπλικάνος, σύμφωνα με screenshot του μηνύματος που ανήρτησε στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος.

Το περιβάλλον του Μακρόν επιβεβαίωσε ότι αυτό το «ιδιωτικό μήνυμα» του Γάλλου προέδρου είναι αυθεντικό.

Σύμφωνα με το screenshot του μηνύματος, ο Μακρόν λέει στον Τραμπ ότι «συμφωνούμε απόλυτα στο θέμα της Συρίας», «μπορούμε να κάνουμε σημαντικά πράγματα αναφορικά με το Ιράν», όμως προσθέτει ότι «δεν καταλαβαίνω τι κάνεις με τη Γροιλανδία».

Στη συνέχεια ο Γάλλος πρόεδρος προτείνει στον Ρεπουμπλικάνο να οργανώσει «μια συνάντηση της G7 μετά το Νταβός στο Παρίσι την Πέμπτη το βράδυ» και εξηγεί ότι θα μπορούσε να «προσκαλέσει τους Ουκρανούς, του Δανούς, του Σύρους και τους Ρώσους στο περιθώριό» της.

Εξάλλου προσκάλεσε τον Αμερικανό πρόεδρο να δειπνήσει μαζί του στο Παρίσι την Πέμπτη, «προτού αναχωρήσεις για τις ΗΠΑ».

Το περιβάλλον του Μακρόν επεσήμανε ότι το μήνυμα αυτό είναι «πραγματικό» και «καταδεικνύει ότι ο Γάλλος πρόεδρος, τόσο δημόσια όσο και ιδιωτικά, υιοθετεί την ίδια γραμμή».

«Στη Γροιλανδία, ο σεβασμός στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα των κρατών δεν είναι διαπραγματεύσιμος και η δέσμευσή μας ως συμμάχων στο ΝΑΤΟ υπέρ της ασφάλειας της περιοχής της Αρκτικής παραμένει σταθερή», εξήγησε η ίδια πηγή.

«Εξάλλου είμαστε αποφασισμένοι η φετινή μας προεδρία στην G7 να γίνει μια χρήσιμη ευκαιρία για να συμβάλουμε στον διάλογο και τη συνεργασία», πρόσθεσε.

«Στη Συρία, συνεργαζόμαστε από κοινού με τους Αμερικανούς υπέρ της ενότητας και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας και του σεβασμού της κατάπαυσης του πυρός, παραμένοντας ταυτόχρονα πιστοί στους συμμάχους μας στον αγώνα κατά του Νταές», σύμφωνα με το περιβάλλον του Μακρόν.

«Στο Ιράν, απαιτούμε από τις ιρανικές αρχές τον σεβασμό των θεμελιωδών ελευθεριών και βρισκόμαστε στο πλευρό όσων τις υπερασπίζονται», σημείωσε.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Tags

ΕΙΔΗΣΕΙΣΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠΕΜΑΝΟΥΕΛ ΜΑΚΡΟΝΚΟΣΜΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα