Μινεάπολη: Κλίμα εμφυλίου και οργή στις ΗΠΑ μετά τον θάνατο του 37χρονου από πράκτορα της ICE - Διαδηλώσεις παντού (βίντεο)

Η υπόθεση έχει πυροδοτήσει εκατοντάδες αγρυπνίες και μαζικές διαδηλώσεις σε δεκάδες πόλεις, αναζωπυρώνοντας τη δημόσια συζήτηση γύρω από τον ρόλο και τις πρακτικές της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE), καθώς και τη λογοδοσία των ομοσπονδιακών δυνάμεων ασφαλείας.

Ένα κύμα οργής και θλίψης και κοινωνικής κινητοποίησης σαρώνει τις ΗΠΑ μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό του 37χρονου Alex Pretti, από ομοσπονδιακούς πράκτορες στην Μινεάπολη.

Η υπόθεση έχει πυροδοτήσει εκατοντάδες αγρυπνίες και μαζικές διαδηλώσεις σε δεκάδες πόλεις, αναζωπυρώνοντας τη δημόσια συζήτηση γύρω από τον ρόλο και τις πρακτικές της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE), καθώς και τη λογοδοσία των ομοσπονδιακών δυνάμεων ασφαλείας.

Αγρυπνία στην Μινεάπολη

Το Σάββατο το βράδυ, σχεδόν χίλια άτομα συγκεντρώθηκαν κοντά στο σημείο όπου ο Pretti πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε, αψηφώντας τις εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες. Άλλοι κρατούσαν κεριά και λουλούδια, ενώ πολλοί στάθηκαν σιωπηλοί μπροστά σε ένα αυτοσχέδιο μνημείο που σχηματιζόταν ώρα με την ώρα.

Τα συνθήματα «η αντίσταση στην ICE δεν είναι έγκλημα» και «η παρατήρηση της ICE δεν είναι έγκλημα» ακούγονταν επανειλημμένα, αποτυπώνοντας την έντονη δυσπιστία απέναντι στις πρακτικές της υπηρεσίας.

«Δεν θα ανεχτούμε την ICE»

«Νιώθω ότι κάθε μέρα συμβαίνει κάτι πιο τρελό», δήλωσε ο Caleb Spike, ο οποίος ταξίδεψε από κοντινό προάστιο για να παραστεί στην αγρυπνία. «Αυτό που συμβαίνει στην κοινότητά μας είναι λάθος. Είναι αηδιαστικό».

Οι αντιδράσεις δεν περιορίστηκαν στη Μινεάπολη. Διαδηλώσεις ξέσπασαν στη Νέα Υόρκη, στο Σαν Φρανσίσκο, στη Βοστώνη, στην Πρόβιντενς του Ρόουντ Άιλαντ και στην Ουάσιγκτον. Στην Union Square της Νέας Υόρκης, χιλιάδες διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα όπως «Πείτε το μια φορά, πείτε το δύο φορές, δεν θα ανεχτούμε την ICE», ενώ στη Βοστώνη πλήθη πορεύονταν στους δρόμους φωνάζοντας ενάντια στις επιχειρήσεις της υπηρεσίας.

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η ομιλία του Chi Ossé, μέλους του δημοτικού συμβουλίου της Νέας Υόρκης, ο οποίος κάλεσε ανοιχτά στην κατάργηση της ICE. «Αρνούμαι να τους αποκαλέσω φορείς επιβολής του νόμου. Είναι πράκτορες του χάους», δήλωσε.

Στην Ουάσιγκτον, εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν έξω από τα κεντρικά γραφεία του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS), φωνάζοντας «ντροπή» μέσα στο σκοτάδι και το κρύο. Αντίστοιχες εικόνες καταγράφηκαν και στο Σαν Φρανσίσκο, όπου διαδηλωτές κρατούσαν πλακάτ με συνθήματα όπως «σηκωθείτε, αντισταθείτε» και ζητούσαν δικαιοσύνη όχι μόνο για τον Pretti, αλλά και για τη Renee Good, μια άλλη κάτοικο της Μινεάπολις που σκοτώθηκε νωρίτερα μέσα στον μήνα από υπάλληλο της ICE.

Αγανάκτηση στις ΗΠΑ

Στο επίκεντρο της οργής βρίσκεται ο τρόπος με τον οποίο σκοτώθηκε ο Alex Pretti. Ο 37χρονος, νοσηλευτής φαίνεται σε βίντεο που έχουν γίνει viral να καταστέλλεται βίαια από αστυνομικούς. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο Pretti συνελήφθη ενώ προσπαθούσε να υπερασπιστεί μια διαδηλώτρια που είχε σπρωχθεί στο έδαφος. Αφού ψεκάστηκε επανειλημμένα με χημικό παράγοντα, ρίχτηκε στον δρόμο και λίγα λεπτά αργότερα πυροβολήθηκε θανάσιμα.

Το DHS και η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ υποστηρίζουν ότι ο Pretti πλησίασε τους πράκτορες με ημιαυτόματο πιστόλι 9 χιλιοστών. Ωστόσο, τα διαθέσιμα βίντεο δεν τον δείχνουν να κρατά όπλο τη στιγμή των πυροβολισμών. Επιπλέον, ο αρχηγός της αστυνομίας της Μινεάπολις επιβεβαίωσε ότι ο Pretti ήταν νόμιμος κάτοχος όπλου με άδεια οπλοφορίας, κάτι που επιτρέπεται από τη νομοθεσία της Μινεσότα.

Παράλληλα με τις κοινωνικές αντιδράσεις, η υπόθεση έχει προκαλέσει πολιτικές αναταράξεις. Ο ηγέτης των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, δήλωσε ότι οι Δημοκρατικοί γερουσιαστές δεν θα στηρίξουν πακέτο δαπανών που περιλαμβάνει χρηματοδότηση για το DHS χωρίς αυστηρότερους περιορισμούς για την ICE.

Πηγή: iefimerida.gr

 

