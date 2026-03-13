Μία ακύρωση πτήσης σήμερα στον αερολιμένα Πάφου προς Χάιφα

Δεκατέσσερις αφίξεις και δεκαέξι αναχωρήσεις δρομολογούνται σήμερα στο αεροδρόμιο Πάφου ενώ έχει ανακοινωθεί μια ακύρωση πτήσης προς Χάιφα σύμφωνα με στοιχεία από την επίσημη ιστοσελίδα της Hermes Airports.

Ο αερολιμένας Πάφου παρουσιάζει αυξημένη δραστηριότητα τις τελευταίες ημέρες, γεγονός που συνδέεται με την ευρύτερη κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με στοιχεία από την επίσημη ιστοσελίδα της Hermes Airports, για σήμερα έχουν καταγραφεί συνολικά 14 αφίξεις πτήσεων, ενώ σημειώθηκε μία ακύρωση πτήσης που αφορούσε το δρομολόγιο προς Χάιφα.

Παράλληλα, στο πρόγραμμα αναχωρήσεων περιλαμβάνονται 16 πτήσεις, με επίσης μία ακύρωση προς Χάιφα.

Η εικόνα της επιβατικής κίνησης δείχνει ότι, παρά τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή, η λειτουργία του αερολιμένα συνεχίζεται κανονικά, με μικρές μόνο διαφοροποιήσεις στο πρόγραμμα πτήσεων.

Οι αρμόδιες αρχές και οι διαχειριστές των αεροδρομίων της Κύπρου παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ενώ οι αεροπορικές εταιρείες προσαρμόζουν τα δρομολόγιά τους ανάλογα με τις συνθήκες ασφάλειας και τις οδηγίες των διεθνών αεροπορικών οργανισμών.