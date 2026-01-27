Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε πυραύλους στη θάλασσα εν μέσω συνομιλιών για τον στρατιωτικό ρόλο των ΗΠΑ

Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε πολλαπλούς βαλλιστικούς πυραύλους προς τη θάλασσα την Τρίτη, οι οποίοι πιθανότατα ήταν βλήματα μικρής εμβέλειας, δήλωσαν η Νότια Κορέα και η Ιαπωνία, καθώς η Ουάσινγκτον και η Σεούλ διεξάγουν συνομιλίες για τον μετασχηματισμό της αμυντικής τους στάσης έναντι της Πιονγιάνγκ.

Το Κοινό Επιτελείο της Νότιας Κορέας δήλωσαν ότι οι πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από μια περιοχή κοντά στην πρωτεύουσα της Βόρειας Κορέας, Πιονγιάνγκ, περίπου στις 3:50 μ.μ. τοπική ώρα (08:50 ώρα Κύπρου) προς τη θάλασσα στα ανοικτά των ανατολικών ακτών της. Ανέφερε ότι οι πύραυλοι διέσχισαν περίπου 350 χλμ. (217 μίλια).

Η ακτοφυλακή της Ιαπωνίας δήλωσε ξεχωριστά ότι εντόπισε αυτό που θα μπορούσε να είναι βαλλιστικοί πυραύλοι που εκτοξεύτηκαν από τη Βόρεια Κορέα και έπεσαν λίγα λεπτά αργότερα. Η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι δήλωσε ότι οι πύραυλοι δεν θα έχουν καμία επίπτωση στην Ιαπωνία.

Οι πύραυλοι έφτασαν σε μέγιστο υψόμετρο 80 χλμ., σύμφωνα με την Ιαπωνία. Το Γραφείο Εθνικής Ασφάλειας της Νότιας Κορέας κάλεσε τη Βόρεια Κορέα να σταματήσει αμέσως τις εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων, καταδικάζοντάς τες ως προκλητικές δραστηριότητες και παραβιάσεις των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Η Ιαπωνία δήλωσε ότι «οι επανειλημμένες εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων… από τη Βόρεια Κορέα απειλούν την ειρήνη και την ασφάλεια της χώρας μας, της περιοχής και της διεθνούς κοινότητας».

«Τέτοιες εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων παραβιάζουν επίσης τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και αποτελούν σοβαρό ζήτημα που επηρεάζει την ασφάλεια του κοινού. Η Ιαπωνία έχει καταθέσει έντονη διαμαρτυρία στη Βόρεια Κορέα και καταδίκασε έντονα αυτές τις ενέργειες», ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

Δοκιμαστικές εκτοξεύσεις από την Πιονγιάνγκ

Η Βόρεια Κορέα έχει πραγματοποιήσει τους τελευταίους μήνες δοκιμαστικές εκτοξεύσεις πυραύλων μικρού βεληνεκούς και πυραύλων πολλαπλών εκτοξεύσεων, οι οποίοι, όπως έχει δηλώσει, αναπτύσσονται ως βασικό μέρος του τακτικού πυρηνικού οπλοστασίου της για να προστατευτεί από απειλές από τις ΗΠΑ και τη Νότια Κορέα.

Το ενδιαφέρον έχει αυξηθεί για τους βαλλιστικούς πυραύλους μικρής εμβέλειας και το πυροβολικό της Βόρειας Κορέας, αφότου η Πιονγιάνγκ τους προμήθευσε στη Ρωσία για χρήση στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας, βάσει αμοιβαίας αμυντικής συμφωνίας που υπέγραψε με τη Μόσχα το 2024.

Η τελευταία εκτόξευση έρχεται κατά τη διάρκεια επίσκεψης ανώτερου αξιωματούχου του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ στη Νότια Κορέα, όπου συζήτησε τον εκσυγχρονισμό της στρατιωτικής τους συμμαχίας, καθώς η Ουάσιγκτον επιδιώκει έναν πιο περιορισμένο ρόλο στις συνδυασμένες αμυντικές προσπάθειες κατά της Βόρειας Κορέας.

Πηγή: Reuters, Naftemporiki.gr