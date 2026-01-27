Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Νέο περιστατικό με πυροβολισμό από τη συνοριοφυλακή των ΗΠΑ στην Αριζόνα: Νοσηλεύεται ένα άτομο σε κρίσιμη κατάσταση

Το συμβάν διερευνάται από τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου, μετέδωσε το NBC News επικαλούμενο την πυροσβεστική.

Ένας άνθρωπος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση αφού πυροβολήθηκε κατά τη διάρκεια ενός συμβάντος στο οποίο ενεπλάκησαν μέλη της Συνοριοφυλακής των ΗΠΑ, στην Αριζόνα, μετέδωσε το ειδησεογραφικό δίκτυο NBC News, επικαλούμενο την εκπρόσωπο του σερίφη της κομητείας Πίμα.

Το γραφείο του σερίφη ανέφερε ότι οι άνδρες του βρίσκονται στο σημείο και συνεργάζονται με το FBI.

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας δε ανταποκρίθηκε αμέσως στο αίτημα για κάποιο σχόλιο.

ΚΥΠΕ

