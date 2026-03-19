Άνοδος 23% στο νηολόγιο και ενίσχυση του κλάδου, στον απολογισμό του Υφυπουργείου Ναυτιλίας για το 2025

Με έμφαση στη σημασία της αύξησης του νηολογίου, της συνεισφοράς της ναυτιλίας στο ΑΕΠ, αλλά και των εσόδων από το σύστημα φόρου χωρητικότητας, παρουσιάστηκε την Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2026, ο ετήσιος απολογισμός έργων και δράσεων του Υφυπουργείου Ναυτιλίας για το 2025, στο πλαίσιο διάσκεψης Τύπου, που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λεμεσού.

Παρουσιάζοντας τον απολογισμό, η Υφυπουργός Ναυτιλίας, Μαρίνα Χατζημανώλη, ανέφερε ότι η Κύπρος αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ναυτιλιακά κέντρα παγκοσμίως και ότι πρωταρχικός στόχος παραμένει η περαιτέρω ενίσχυση της κυπριακής ναυτιλίας.

Η κ. Χατζημανώλη υπενθύμισε ότι από τον Σεπτέμβριο του 2023 το κυπριακό νηολόγιο πλοίων αυξήθηκε κατά 23% σε ό, τι αφορά την ολική χωρητικότητα, φτάνοντας στο υψηλότερο σημείο που ήταν ποτέ τα τελευταία 25 χρόνια. Πρόσθεσε, ακόμα, ότι η συνεισφορά της πλοιοδιαχείρισης στο ΑΕΠ αυξάνεται σταθερά, σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 17% κατά τον τελευταίο χρόνο. Εξάλλου, σε βίντεο που παρουσίασε το Υφυπουργείο στο πλαίσιο του απολογισμού, αναφέρθηκε ότι τα έσοδα από το σύστημα φόρου χωρητικότητας αυξήθηκαν κατά 8,6% το 2025 σε σύγκριση με το 2024.

Στο ίδιο βίντεο, επισημάνθηκε, εξάλλου, και η σημασία των σχέσεων με χώρες του Αραβικού Κόλπου, αναφέροντας ότι «ενίσχυσαν το ρόλο της Κύπρου ως αξιόπιστου εταίρου και πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή». Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι υπογράφηκαν μνημόνια συναντίληψης με το Ομάν και το Κατάρ, ενώ πραγματοποιήθηκε η πρώτη κοινή ναυτιλιακή επιτροπή Κύπρου-Αιγύπτου. Εξάλλου, αναφέρθηκε ότι το Διεθνές Συνέδριο Ναυτιλιακή Κύπρος 2025 σημείωσε ρεκόρ συμμετοχών με περισσότερους από 1000 συνέδρους από 35 και πλέον χώρες.

Αναφορικά με τη θαλάσσια επιβατική σύνδεση Κύπρου-Ελλάδας, που συνεχίστηκε για τέταρτη χρονιά, επισημάνθηκε ότι παρουσιάζει σταθερή αύξηση επιβατών, οχημάτων και κατοικίδιων. Παράλληλα, αναφέρθηκε ότι διαμορφώνεται και βιώσιμο πλαίσιο ανάπτυξης για το μέλλον της κρουαζιέρας, καθώς και ότι το 2025 αποτέλεσε χρονιά σταδιακής ανάκαμψης για την κρουαζιέρα με αύξηση 30% στις αφίξεις κρουαζιερόπλοιων.

«Εντός του 2026 αναμένεται να ολοκληρώσουμε το πλαίσιο για την εφαρμογή πολιτικών για προσέλκυση και ανάπτυξη παρεμφερών με τη ναυτιλία υπηρεσιών, καθώς και την προσέλκυση σκαφών αναψυχής στο κυπριακό νηολόγιο πλοίων», ανέφερε η Υφυπουργός, παρουσιάζοντας τους στόχους για την τρέχουσα χρονιά. Στο πλαίσιο αυτό, ανέδειξε ως σημαντικό στο και την πλήρη ψηφιοποίηση των υπηρεσιών που παρέχει το Υφυπουργείο Ναυτιλίας.

Επίσης, η κ. Χατζημανώλη ανέφερε ότι «η ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία, αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία να αναδείξουμε τον ρόλο της ναυτιλίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να συμβάλουμε ενεργά στη διαμόρφωση των πολιτικών που θα καθορίσουν το μέλλον του κλάδου». Όπως αναφέρθηκε, η Κύπρος θα φιλοξενήσει την Ευρωπαϊκή Ημέρα για τη Θάλασσα 2026 στη Λεμεσό.

Τέλος, η Υφυπουργός αναφέρθηκε στη σημασία της συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με κοινό στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής ναυτιλίας. «Η στενή και διαχρονική συνεργασία του Υφυπουργείου Ναυτιλίας με την Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών και το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο, αποτελεί κινητήρια δύναμη για την πρόοδο και την εδραίωση της Κύπρου, ως κορυφαίου ναυτιλιακού κέντρου», είπε.

Πηγή: ΚΥΠΕ