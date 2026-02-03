Πρίγκιπας Άντριου: Πώς «άνοιξε» βάσεις της RAF στον Τζέφρι Έπσταϊν

Ηλεκτρονική αλληλογραφία που δόθηκε στη δημοσιότητα από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, αποδεικνύει πως ο πρίγκιπας Άντριου φέρεται να μεσολάβησε, ώστε το ιδιωτικό αεροσκάφος του Τζέφρι Έπσταϊν να μπορεί να προσγειώνεται σε βάσεις της βρετανικής Πολεμικής Αεροπορίας (RAF).

Στα σχετικά email φαίνεται ο Τζέφρι Έπσταϊν να παραδέχεται τη διαμεσολάβηση του Άντριου Μάουντμπατεν-Ουίνδσορ, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως ο πρώην δούκας του Γιορκ είχε κανονίσει την προσγείωση του ιδιωτικού του τζετ στη βάση «RAF Marham», κοντά στο ιδιωτικό βασιλικό κτήμα του Σάντριγχαμ, στο Νόρφολκ.

Η αλληλογραφία αποτελεί μέρος περίπου τριών εκατομμυρίων εγγράφων που δημοσιοποιήθηκαν την Παρασκευή. Στο ίδιο υλικό περιλαμβάνονται και φωτογραφίες του πρίγκιπα Άντριου σε κακοποιητικές στάσεις με άγνωστη γυναίκα, καθώς και email προς τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Έπσταϊν, πολύ μετά τους ισχυρισμούς του πρώην δούκα ότι είχε διακόψει κάθε επαφή μαζί του.

Πώς μεσολάβησε η Γκισλέιν Μάξγουελ

Ήδη από τον Μάρτιο του 2011, η The Telegraph είχε αποκαλύψει ότι ο Έπσταϊν είχε προσγειώσει το ιδιωτικό του αεροσκάφος σε βάση της RAF κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Σάντριγχαμ. Email που εστάλησαν λίγες ημέρες πριν από τη δημοσίευση εκείνου του ρεπορτάζ δείχνουν δημοσιογράφο του βρετανικού μέσου να ρωτά τον υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων του χρηματιστή, Τόμας Μάλιγκαν, πώς επετράπη στο Gulfstream να προσγειωθεί στο Μάρχαμ και αν υπήρξε βοήθεια από τον πρίγκιπα Άντριου.

Το email προωθήθηκε στη Γκισλέιν Μάξγουελ, η οποία αρχικά απάντησε ότι «αυτό είναι ανοησία και δεν είναι αλήθεια». Τρεις ώρες αργότερα, ο Έπσταϊν έγραψε: «μόλις μίλησα με τον Λάρι… είναι αλήθεια», με τη Μάξγουελ να απαντά απλώς: «Σκ...».

Την επόμενη εβδομάδα, οι δικηγόροι του Έπσταϊν έστειλαν επιστολή στην Telegraph κάνοντας λόγο για «υπερβολική κάλυψη», υποστηρίζοντας μάλιστα ότι ο Έπσταϊν δεν ήταν παιδόφιλος, καθώς «τα κορίτσια δεν ήταν προεφηβικής ηλικίας» και ότι ο όρος έχει «πολύ συγκεκριμένο ιατρικό ορισμό».

Σύμφωνα με τα στοιχεία πτήσεων που είχε εξασφαλίσει η Telegraph το 2011, το προσωπικό Gulfstream του Έπσταϊν, με αριθμό νηολογίου N908JE, πέταξε από το Παρίσι (Le Bourget) στο Λονδίνο (Luton) στις 6 Δεκεμβρίου 2000. Την επόμενη ημέρα, πραγματοποίησε πτήση μόλις 128 χιλιομέτρων, από το Λούτον προς τη βάση RAF Marham, φέρνοντας την ομάδα του Έπσταϊν περίπου 32 χιλιόμετρα από το Σάντριγχαμ, την ιδιωτική κατοικία της Βασίλισσα Ελισάβετ Β’.

Ποιοι επέβαιναν στο αεροσκάφος του Έπσταϊν

Στο αεροσκάφος επέβαιναν ο ίδιος ο Έπσταϊν, μία άγνωστη γυναίκα, η Μάξγουελ, η προσωπική της βοηθός Έμι Τέιλορ και ακόμη ένα άτομο με το όνομα Κέλι Σπαμ. Ο Έπσταϊν και η Μάξγουελ φιλοξενήθηκαν στο Σάντρινγκχαμ ως καλεσμένοι του Άντριου και αναχώρησαν από το Ηνωμένο Βασίλειο στις 9 Δεκεμβρίου, μέσω του αεροδρομίου του Νόριτς.

Την περίοδο εκείνη, ο Άντριου ήταν ανώτερο μέλος της βασιλικής οικογένειας, αλλά και εν ενεργεία αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού με τον βαθμό του πλωτάρχη. Ο διοικητής της βάσης Marham τότε, ο σμήναρχος Ρίτσαρντ Γκάρουντ, ιεραρχικά υπερτερούσε του Άντριου, γεγονός που, σύμφωνα με την Telegraph, ενισχύει την εκτίμηση ότι ο τότε πρίγκιπας χρησιμοποίησε το βασιλικό του κύρος για να παρακαμφθούν πιθανές αντιρρήσεις ανώτερων αξιωματικών.

Η RAF Marham, ενεργή επιχειρησιακή βάση από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου, φιλοξενούσε τότε τέσσερις μοίρες μαχητικών Tornado και γενικά δεν επιτρέπει την προσγείωση πολιτικών αεροσκαφών, παρά μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας είχε υποστηρίξει ότι ο Έπσταϊν δεν έτυχε ειδικής μεταχείρισης και ότι πολιτικά αεροσκάφη «ρουτίνας» προσγειώνονται κατά καιρούς στη βάση.

Ο Τζέφρι Έπσταϊν είχε καταδικαστεί το 2008 σε ποινή φυλάκισης 18 μηνών για προώθηση ανηλίκων σε πορνεία στη Φλόριντα. Οι νέες αποκαλύψεις έρχονται να προστεθούν στον ογκώδη φάκελο των λεγόμενων «Epstein files», αναζωπυρώνοντας τα ερωτήματα για τις σχέσεις του με ισχυρούς πολιτικούς, επιχειρηματίες και μέλη βασιλικών οικογενειών.

Με πληροφορίες από Telegraph