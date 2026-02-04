Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Το καθεστώς του Ιράν επιτρέπει πλέον επισήμως στις γυναίκες να οδηγούν μοτοσικλέτες και σκούτερ

Οι γυναίκες οδηγοί δικύκλων, που αυξάνονται ολοένα στο Ιράν, θεωρούνταν μέχρι τώρα υπεύθυνες σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος, ακόμη κι αν ήταν εκείνες τα θύματα.

Οι γυναίκες στο Ιράν μπορούν πλέον να αποκτούν δίπλωμα για να οδηγούν δίκυκλα, μετέδωσε σήμερα ιρανικό μέσο ενημέρωσης, μια εξέλιξη που βάζει τέλος σε χρόνια δικαστικής αμφισημίας αναφορικά με το δικαίωμά τους να οδηγούν μοτοσικλέτες και σκούτερ.

Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας δεν απαγορεύει ρητά στις γυναίκες να οδηγούν δίκυκλα, αλλά στην πράξη οι αρχές δεν τους δίνουν δίπλωμα.

Λόγω αυτού του γεγονότος οι γυναίκες οδηγοί δικύκλων, που αυξάνονται ολοένα στο Ιράν, θεωρούνταν μέχρι τώρα υπεύθυνες σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος, ακόμη κι αν ήταν εκείνες τα θύματα.

Ο πρώτος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Μοχαμάντ Ρεζά Αρέφ υπέγραψε χθες Τρίτη απόφαση, την οποία είχε εγκρίνει στα τέλη Ιανουαρίου το υπουργικό συμβούλιο, η οποία έχει στόχο να ξεκαθαρίσει την κατάσταση, μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο Ilna.

Το νομοσχέδιο για τα δίκυκλα προβλέπει ότι η τροχαία θα πρέπει «να προσφέρει πρακτική εκπαίδευση στις υποψήφιες (οδηγούς), να οργανώνει εξετάσεις υπό την άμεση επίβλεψη της αστυνομίας και να δίνει άδειες οδήγησης μοτοσικλετών στις γυναίκες», διευκρίνισε το Ilna.

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται έπειτα από ένα κύμα διαδηλώσεων στο Ιράν, οι οποίες ξεκίνησαν στα τέλη Δεκεμβρίου ως διαμαρτυρία για το αυξημένο κόστος ζωής προτού εξαπλωθούν και περιλάβουν πολιτικά αιτήματα.

Οι αρχές του Ιράν έχουν παραδεχθεί ότι χιλιάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν στη διάρκεια της καταστολής των διαδηλώσεων, αλλά δηλώνουν ότι στην πλειονότητά τους ήταν μέλη των δυνάμεων ασφαλείας ή περαστικοί τους οποίους σκότωσαν «τρομοκράτες» που ενεργούσαν για λογαριασμό των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν ανακοίνωσε πολύ βαρύτερους απολογισμούς νεκρών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

