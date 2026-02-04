Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Αντιδήμαρχος Πάφου: Ο Δήμος συνεχίζει απρόσκοπτα τη λειτουργία του

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Έστειλε, επίσης, μήνυμα ενότητας, σημειώνοντας ότι σε συνεργασία με το Δημοτικό Συμβούλιο η προσπάθεια συνεχίζεται με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και πνεύμα συνεργασίας, με στόχο το καλό της πόλης.

Ο Δήμος Πάφου συνεχίζει και θα συνεχίσει κανονικά τη λειτουργία του, χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο αντιδήμαρχος Πάφου και δημαρχεύων Άγγελος Ονησιφόρου, τονίζοντας πως η εξυπηρέτηση των δημοτών παραμένει η ύψιστη προτεραιότητα της δημοτικής αρχής.

Ο κ. Ονησιφόρου εκφράζει τη λύπη του για όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας και για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, εκφράζοντας παράλληλα την απόλυτη εμπιστοσύνη του στη Δικαιοσύνη και στους θεσμούς του κράτους, οι οποίοι, όπως ανέφερε, είναι οι μόνοι αρμόδιοι να διερευνήσουν τα γεγονότα.

Ο κ. Ονησιφόρου απηύθυνε, τέλος, έκκληση προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να συμβάλουν στη διατήρηση της ψυχραιμίας και της νηφαλιότητας, ώστε να μειωθούν οι εντάσεις, επισημαίνοντας ότι η Πάφος χρειάζεται ηρεμία, ενότητα και ουσιαστική δουλειά.

