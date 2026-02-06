Αυστραλία: Την ελευθερία του ανακτά ο διαβόητος βαρόνος των ναρκωτικών Τόνι Μόκμπελ

Tην πλήρη ελευθερία του, θα ανακτήσει ένας από τους πιο διαβόητους βαρόνους των ναρκωτικών της Αυστραλίας καθώς η εισαγγελία ανακοίνωσε σήμερα την εγκατάλειψη του εγχειρήματος να προσαχθεί σε νέα δίκη για διακίνηση ουσιών.

Ο Τόνι Μόκμπελ, μορφή-κλειδί στον πόλεμο συμμοριών που μαινόταν για χρόνια στη Μελβούρνη (νότια), καταδικάστηκε να εκτίσει ποινή κάθειρξης 30 ετών το 2012, αφού ομολόγησε την ενοχή του στην κατηγορία πως ήταν επικεφαλής καρτέλ ναρκωτικών.

Η βία της συμμορίας που ήταν γνωστή απλά με την ονομασία The Company είχε στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους. Στη δράση της βασίστηκε τηλεοπτική σειρά στην Αυστραλία, υπό τον τίτλο Underbelly.

Πρόσφατα αποκαλύφθηκε ότι η Νίκολα Γκόμπο, η συνήγορος του κ. Μόκμπελ, έδινε πληροφορίες στην αστυνομία ενώ υποτίθεται πως υπερασπιζόταν τους πελάτες της.

Έπειτα από 18 χρόνια στη φυλακή, ο κ. Μόκμπελ, εξηντάρης πλέον, αφέθηκε ελεύθερος υπ’ όρους το 2025. Οι περιορισμοί σε βάρος του ήταν ιδιαίτερα αυστηροί. Η αποφυλάκισή του ακολούθησε την απόφαση δικαστηρίου με βάση την οποία θα μπορούσαν να ακυρωθούν οι καταδίκες του για κάποια από τα εγκλήματα που του είχαν αποδοθεί.

Εφετείο στην πολιτεία Βικτόρια ζήτησε κατόπιν να προσαχθεί σε νέα δίκη, για την εισαγωγή μεγάλης ποσότητας μεθαμφεταμίνης.

Όμως σήμερα η τοπική εισαγγελία ανακοίνωσε την απόφασή της να εγκαταλείψει το εγχείρημα να τον προσαγάγει σε νέα δίκη, «έπειτα από προσεκτική εξέταση όλων των διαστάσεων της υπόθεσης που αφορούσαν την προοπτική καταδίκης και το δημόσιο συμφέρον».

Η ηλικία και η κατάσταση της υγείας του κ. Μόκμπελ, όπως και το χρονικό διάστημα της ποινής που εξέτισε, ελήφθησαν υπόψη, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

«Είναι ευχάριστο, η ζωή συνεχίζεται», σχολίασε ο άλλοτε βαρόνος των ναρκωτικών σε μέσα ενημέρωσης μπροστά σε δικαστική αίθουσα στη Μελβούρνη. Πρόσθεσε ότι ανυπομονεί να ταξιδέψει στο εξωτερικό, κάτι που ονειρευόταν όταν ήταν στη φυλακή. «Θα ήταν λαμπρό ν’ ανέβω σ’ ένα ωραίο αεροπλάνο», είπε.

Η ποινικολόγος Γκόμπο αποκάλυψε σε επιστολή της πως πάνω από 300 άνθρωποι συνελήφθησαν και τους ασκήθηκαν ποινικές διώξεις στη βάση των πληροφοριών που είχε δώσει στις αρχές.

Η συνήγορος ήταν κρίσιμη πηγή για την αστυνομία την περίοδο μεταξύ του 2005 και του 2009, στο αποκορύφωμα του αγώνα των διωκτικών αρχών εναντίον των συμμοριών.

Είχε στρατολογηθεί και γίνει πληροφοριοδότρια της αστυνομίας αφού είχε βρεθεί αντιμέτωπη με κατηγορίες που σχετίζονταν με ναρκωτικά το 1993, πριν καν αρχίσει να ασκεί τη δικηγορία.

