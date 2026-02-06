«Δώστε το όνομά μου, να σας δώσω τα δισεκατομμύρια»: Παζάρια Τραμπ για σιδηροδρομικό σταθμό και αεροδρόμιο για να μείνει στην... ιστορία

Εξαφάνιση ΤΝΤ στο Καλό Χωριό: Ανοιχτό το σενάριο εμπλοκής προσωπικού της Εθνικής Φρουράς

Όπως μετέδωσαν το CNN, το NBC και άλλα δίκτυα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει παγώσει τη χρηματοδότηση για την κατασκευή νέας υπόγειας σιδηροδρομικής σήραγγας και την αποκατάσταση υπάρχουσας υποδομής μεταξύ Νέας Υόρκης και Νιου Τζέρσι, χρησιμοποιώντας –κατά τα δημοσιεύματα– το ζήτημα της ονομασίας ως μοχλό πίεσης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να πρότεινε την αποδέσμευση ομοσπονδιακών πόρων ύψους άνω των 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων, οι οποίοι προορίζονται για μεγάλο έργο υποδομής στη Νέα Υόρκη, υπό την προϋπόθεση να δοθεί το όνομά του στον σιδηροδρομικό σταθμό Πεν και στο διεθνές αεροδρόμιο Ντάλες της Ουάσινγκτον, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Πρόταση προς Σούμερ – Απόρριψη από τους Δημοκρατικούς

Σύμφωνα με ανώνυμες πηγές, ο Ντόναλντ Τραμπ κατέθεσε την πρόταση στον επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία και γερουσιαστή της Νέας Υόρκης, Τσακ Σούμερ, τον προηγούμενο μήνα. Η πρόταση απορρίφθηκε, όπως ανέφεραν τα αμερικανικά μέσα.

Την ίδια ώρα, οι πολιτείες της Νέας Υόρκης και του Νιου Τζέρσι έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη, ζητώντας την αποδέσμευση των «παγωμένων» κονδυλίων, με δικαστή να εξετάζει σήμερα το ζήτημα.

Αντίδραση Χόκαλ και πολιτική αντιπαράθεση

Η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Κάθριν Χόκαλ, αντέδρασε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, παρουσιάζοντας σκωπτικά τη δική της «αντιπρόταση»: εικόνα του Πύργου Τραμπ στο Μανχάταν μετονομασμένου σε Πύργο Χόκαλ.

ΠΗΓΗ: Ertnews.gr

