Στις κάλπες οι Πορτογάλοι για εκλογή νέου προέδρου - Φαβορί ο σοσιαλιστής Σεγκούρο

Ο πρόεδρος της χώρας έχει σχετικά ισχυρές εξουσίες, όπως το δικαίωμα να ασκήσει βέτο σε κάποιο νομοσχέδιο, να διαλύσει το κοινοβούλιο και να προκηρύξει πρόωρες εκλογές.

Με την Πορτογαλία να μετρά τις πληγές της από το πέρασμα της κακοκαιρίας των τελευταίων ημερών  οι ψηφοφόροι προσέρχονται την Κυριακή (8/2) στις κάλπες στον δεύτερο γύρο εκλογών που θα αναδείξει τον διάδοχο του συντηρητικού προέδρου Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα.

Συγκεκριμένα περίπου 11 εκατομμύρια εκλογείς καλούνται στις κάλπες. Τα εκλογικά κέντρα αναμένεται να κλείσουν στις 21.00 ώρα Κύπρου, ενώ η ψηφοφορία στις νήσους Αζόρες, που είναι πιο δυτικά, θα συνεχιστεί για μία ακόμα ώρα.

Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, ο 77χρονος Αντόνιο Ζοζέ Σεγκούρο από το κεντροαριστερό Σοσιαλιστικό Κόμμα (PS) είναι το ξεκάθαρο φαβορί και αναμένεται να συγκεντρώσει περίπου τα δύο τρίτα των ψήφων. Ο αντίπαλός του, ο δεξιός λαϊκιστής Αντρέ Βεντούρα θα μπορούσε να εξασφαλίσει ποσοστό 34%.

Στον πρώτο γύρο των εκλογών πριν από τρεις εβδομάδες, ο Σεγκούρο έλαβε τις περισσότερες ψήφους με ποσοστό 31% αλλά απείχε από την απόλυτη πλειοψηφία που χρειάζεται για να κερδίσει.

Στον δεύτερο γύρο αναμένεται χαμηλότερη συμμετοχή ύστερα από τις σοβαρές καταιγίδες που έπληξαν την Πορτογαλία και τμήματα της Ισπανίας τις τελευταίες ημέρες. Μόνο μερικοί δήμοι έκαναν χρήση της δυνατότητας να αναβάλουν την ψηφοφορία για μία εβδομάδα εξαιτίας πλημμυρών ή αποκλεισμένων δρόμων.

Ο νικητής αναμένεται να αναλάβει καθήκοντα στις 9 Μαρτίου, διαδεχόμενος τον Ρεμπέλο ντε Σόουζα, που βρίσκεται στην προεδρία της χώρας από το 2016.

Πηγή: cnn.gr

