Φορτηγό προσέκρουσε σε περιπολικό, τρία πρόσωπα στο νοσοκομείο

Τρία πρόσωπα μεταφέρθηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, μετά από οδική σύγκρουση που σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, περιπολικό όχημα -στο οποίο επέβαιναν δύο μέλη της Αστυνομίας- βρισκόταν στη λωρίδα ασφαλείας στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Λευκωσίας παρά το ΓΣΠ, για σκοπούς οδικών ελέγχων και πρόληψης τροχαίων συγκρούσεων, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, φορτηγό όχημα προσέκρουσε στο πίσω μέρος του αστυνομικού οχήματος.

Τόσο τα δύο μέλη της Αστυνομίας, όσο και ο οδηγός του φορτηγού οχήματος τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου υποβάλλονται σε εξετάσεις.