Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Φορτηγό προσέκρουσε σε περιπολικό, τρία πρόσωπα στο νοσοκομείο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Φορτηγό προσέκρουσε στο πίσω μέρος του αστυνομικού οχήματος

Τρία πρόσωπα μεταφέρθηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, μετά από οδική σύγκρουση που σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, περιπολικό όχημα -στο οποίο επέβαιναν δύο μέλη της Αστυνομίας- βρισκόταν στη λωρίδα ασφαλείας στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Λευκωσίας παρά το ΓΣΠ, για σκοπούς οδικών ελέγχων και πρόληψης τροχαίων συγκρούσεων, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, φορτηγό όχημα προσέκρουσε στο πίσω μέρος του αστυνομικού οχήματος.

Τόσο τα δύο μέλη της Αστυνομίας, όσο και ο οδηγός του φορτηγού οχήματος τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου υποβάλλονται σε εξετάσεις.

Tags

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα