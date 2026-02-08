Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Υποπτος για επίθεση κατά Ρώσου αντιστράτηγου συνελήφθη στο Ντουμπάι λέει η Μόσχα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ύποπτος για τον πυροβολισμό του υψηλόβαθμου Ρώσου αξιωματικού των στρατιωτικών πληροφοριών, αντιστράτηγου Βλαντιμίρ Αλεξέγιεφ, στη Μόσχα.

Στο Ντουμπάι εντοπίστηκε σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB) της Ρωσίας ο άνδρας που είναι ύποπτος για τον πυροβολισμό του υψηλόβαθμου Ρώσου αξιωματικού των στρατιωτικών πληροφοριών, αντιστράτηγου Βλαντιμίρ Αλεξέγιεφ, στη Μόσχα.

Ήδη συνελήφθη και έγινε η έκδοσή του στη Ρωσία.

Η οικονομική εφημερίδα Kommersant ανέφερε ότι ο δράστης, παριστάνοντας τον διανομέα, πυροβόλησε τον στρατηγό δύο φορές στο κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας του, τραυματίζοντάς τον στο πόδι και στο χέρι. Ο Αλεξέγιεφ προσπάθησε να αποσπάσει το όπλο και πυροβολήθηκε ξανά στο στήθος πριν ο δράστης τραπεί σε φυγή, σύμφωνα το δημοσίευμα.

Ο 64χρονος διετέλεσε πρώτος αναπληρωτής επικεφαλής της ρωσικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών, γνωστής ως GRU, από το 2011.

Παρασημοφορήθηκε με το μετάλλιο Ήρωα της Ρωσίας για τον ρόλο του στην στρατιωτική εκστρατεία της Μόσχας στη Συρία.

Πηγή: cnn.gr

Tags

ΡΩΣΙΑΝΤΟΥΜΠΑΙ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα