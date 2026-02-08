Υποπτος για επίθεση κατά Ρώσου αντιστράτηγου συνελήφθη στο Ντουμπάι λέει η Μόσχα

Στο Ντουμπάι εντοπίστηκε σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB) της Ρωσίας ο άνδρας που είναι ύποπτος για τον πυροβολισμό του υψηλόβαθμου Ρώσου αξιωματικού των στρατιωτικών πληροφοριών, αντιστράτηγου Βλαντιμίρ Αλεξέγιεφ, στη Μόσχα.

Ήδη συνελήφθη και έγινε η έκδοσή του στη Ρωσία.

Η οικονομική εφημερίδα Kommersant ανέφερε ότι ο δράστης, παριστάνοντας τον διανομέα, πυροβόλησε τον στρατηγό δύο φορές στο κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας του, τραυματίζοντάς τον στο πόδι και στο χέρι. Ο Αλεξέγιεφ προσπάθησε να αποσπάσει το όπλο και πυροβολήθηκε ξανά στο στήθος πριν ο δράστης τραπεί σε φυγή, σύμφωνα το δημοσίευμα.

Ο 64χρονος διετέλεσε πρώτος αναπληρωτής επικεφαλής της ρωσικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών, γνωστής ως GRU, από το 2011.

Παρασημοφορήθηκε με το μετάλλιο Ήρωα της Ρωσίας για τον ρόλο του στην στρατιωτική εκστρατεία της Μόσχας στη Συρία.

Πηγή: cnn.gr