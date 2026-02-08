Επεισοδιακή καταδίωξη και ρίψη πυροβολισμών για σύλληψη καταζητούμενου στη Λάρνακα

Επεισοδιακή ήταν η σύλληψη 27χρονου καταζητούμενου για διαρρήξεις και κλοπές στη Λάρνακα το απόγευμα του Σαββάτου, καθώς η Αστυνομία προέβη σε καταδίωξη και ρίψη πυροβολισμών για ακινητοποίηση του οχήματός του.

Σύμφωνα με τον Κλάδο Επικοινωνίας της Αστυνομίας, γύρω στις 16:00 χθες, εντοπίστηκε σε περιοχή στα Λειβάδια Λάρνακας, όχημα το οποίο είχε καταγγελθεί ως κλοπιμαίο.

Ο οδηγός, αναφέρεται, όταν αντιλήφθηκε τα μέλη της Αστυνομίας, προσπάθησε να εκκινήσει το όχημα για να διαφύγει και στην προσπάθεια του κινήθηκε με πισινή ταχύτητα και προσέκρουσε σε υπηρεσιακό όχημα.

Ο οδηγός «ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη για αυτόφωρα αδικήματα», αναφέρει η Αστυνομία, προσθέτοντας πως «έγινε χρήση υπηρεσιακού πιστολιού για ακινητοποίηση του οχήματος».

Σήμερα ο συλληφθείς αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον Δικαστηρίου για έκδοση διατάγματος κράτησης του.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται.