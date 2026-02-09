Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ο Τραμπ προαναγγέλλει συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ στον Λευκό Οίκο «προς το τέλος του χρόνου»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι αναμένει τον Σι Τζινπίνγκ για συνομιλίες με επίκεντρο το εμπόριο και επιβεβαιώνει σχέδια επίσκεψης στην Κίνα τον Απρίλιο

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξής του που μεταδόθηκε χθες Κυριακή από αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο πως λογαριάζει να υποδεχθεί τον κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ περί «το τέλος της χρονιάς», προκειμένου να συζητήσουν ιδίως ζητήματα που άπτονται του εμπορίου.

«Θα έλθει στον Λευκό Οίκο προς το τέλος της χρονιάς (...) Αυτές είναι οι δυο πιο ισχυρές χώρες στον κόσμο κι έχουμε πολύ καλή σχέση», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ στο πλαίσιο συνέντευξής του στο NBC News την οποία παραχώρησε την περασμένη Τετάρτη και μεταδόθηκε στο σύνολό της χθες, θυμίζοντας ακόμη ότι σχεδιάζει να ταξιδέψει στην Κίνα τον Απρίλιο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

 

 

 

