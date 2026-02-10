Το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε ενισχυμένη παρακολούθηση των αγροτικών προϊόντων ΕΕ–Mercosur

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε σήμερα τον Κανονισμό σχετικά με την εφαρμογή της διμερούς ρήτρας διασφάλισης της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΕΕ–Mercosur και της ενδιάμεσης εμπορικής συμφωνίας ΕΕ–Mercosur για τα γεωργικά προϊόντα.

Ο Κανονισμός που εγκρίθηκε από την Ολομέλεια με 483 ψήφους υπέρ, 102 κατά και 67 αποχές, καθορίζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες η ΕΕ μπορεί να αναστείλει προσωρινά τις δασμολογικές προτιμήσεις που προβλέπονται στην εμπορική συμφωνία για τις εισαγωγές αγροτικών προϊόντων από Αργεντινή, Βραζιλία, Παραγουάη και Ουρουγουάη, εάν η αύξηση των εισαγωγών προκαλέσει σημαντική ζημιά στους παραγωγούς της Ένωσης.

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, η Κομισιόν θα ξεκινά έρευνα για την ανάγκη λήψης προστατευτικών μέτρων όταν οι εισαγωγές ευαίσθητων προϊόντων, όπως τα πουλερικά, το βοδινό, τα αυγά, τα εσπεριδοειδή και η ζάχαρη, αυξάνονται κατά μέσο όρο 5% για τρία συνεχόμενα έτη και, ταυτόχρονα, οι τιμές εισαγωγής είναι τουλάχιστον 5% χαμηλότερες από τις αντίστοιχες εγχώριες τιμές.

Το κατώφλι αυτό μειώθηκε από το αρχικό 10% που είχε προτείνει η Κομισιόν, με στόχο να επιτρέψει την ταχύτερη αντίδραση σε πιθανές επιπτώσεις στις αγορές της ΕΕ. Η έναρξη έρευνας μπορεί επίσης να ζητηθεί από οποιοδήποτε κράτος μέλος, από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εκπροσωπούν τον παραγωγικό τομέα ή από ενώσεις που ενεργούν για λογαριασμό του κλάδου σε περίπτωση κινδύνου σοβαρής ζημίας.

Τουλάχιστον μία φορά κάθε εξάμηνο, η Κομισιόν θα υποβάλλει έκθεση στο Ευρωκοινοβούλιο για την αξιολόγηση των επιπτώσεων των εισαγωγών αυτών των ευαίσθητων προϊόντων, διασφαλίζοντας διαφάνεια και συνεχόμενη παρακολούθηση των αγορών.

Ο νέος Κανονισμός προβλέπει επίσης την ενίσχυση της παρακολούθησης της αγοράς μέσω της συμμετοχής των παρατηρητηρίων της Ένωσης και τον καθορισμό τεχνικών κατευθυντήριων οδηγιών για τα κράτη μέλη, περιλαμβάνοντας δεδομένα και δείκτες που θα πρέπει να παρακολουθούνται τακτικά. Παράλληλα, προβλέπεται ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τους κανόνες προέλευσης και την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων, με στόχο την καλύτερη εφαρμογή των μέτρων προστασίας.

Σημειώνεται ότι στον κατάλογο των ευαίσθητων προϊόντων προστέθηκαν τα εσπεριδοειδή, ενώ τα αυγά και τα προϊόντα αυγών δεν περιλήφθηκαν στο παράρτημα.

Ο μόνιμος εισηγητής για τη συμφωνία Mercosur, Gabriel Mato (ΕΛΚ, Ισπανία), δήλωσε ότι «οι ρήτρες διασφάλισης σημαίνουν πως η συμφωνία ΕΕ-Mercosur συνοδεύεται από έναν ισορροπημένο και αξιόπιστο μηχανισμό προστασίας για τον αγροτικό μας τομέα».

Πρόσθεσε ότι «ενισχύουν την παρακολούθηση της αγοράς, καθορίζουν σαφή και αντικειμενικά κριτήρια για τον εντοπισμό διαταραχών και επιτρέπουν ταχύτερη παρέμβαση σε ευαίσθητα προϊόντα όταν υπάρχουν ενδείξεις βλάβης».

«Θα παρέχουν στους αγρότες σταθερότητα και προβλεψιμότητα, διατηρώντας παράλληλα τη συνολική ισορροπία της συμφωνίας», σημείωσε.

