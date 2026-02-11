Τουρκία: Μίνι ανασχηματισμός μέσα στη νύχτα από τον Ερντογάν - Αντικαταστάθηκαν οι υπ. Εσωτερικών και Δικαιοσύνης

Σε μίνι ανασχηματισμό με αντικατάσταση δύο υπουργών προχώρησε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας στην Τουρκία ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Όπως δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως της Τουρκίας με υπογραφή Ερντογάν ένα λεπτό μετά τα μεσάνυχτα, αντικαθίστανται οι υπουργοί Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια και Δικαιοσύνης, Γιλμάζ Τουντς.

Νέος υπουργός Εσωτερικών είναι ο κυβερνήτης του Ερζερούμ, Μουτσαφά Τσιφτσί, ενώ στη θέση του υπουργού Δικαιοσύνης τοποθετήθηκε ο γενικός εισαγγελέας της Κωνσταντινούπουλης, Ακίν Γκιουρλέκ, ο οποίος έχει πρωτοστατήσει στις διώξεις κατά του ηγέτη της τουρκικής αντιπολίτευσης, Εκρέμ Ιμάμογλου.

Σε ανάρτησή του στο Χ ο απερχόμενος υπουργός Εσωτερικών, ο οποίος ήταν προγραμματισμένο να λάβει μέρος και στο σημερινό Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας, Αλί Γερλίκαγια έγραψε: «Με την έγκριση και την εκτίμηση του Προέδρου μας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, παραδίδω τα καθήκοντά μου ως Υπουργός Εσωτερικών, τα οποία ανέλαβα στις 4 Ιουνίου 2023, στον αξιότιμο αδελφό μου, Μουσταφά Τσιφτσί. Τον συγχαίρω και του εύχομαι κάθε επιτυχία στη νέα του θέση. Είθε ο Θεός να τον ευλογεί. Εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου στον Πρόεδρό μας για τη μεγάλη υποστήριξή του κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως υπουργός. Ευχαριστώ από καρδιάς κάθε μέλος της οικογένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που εργάζεται ακούραστα για την ειρήνη και την ασφάλεια της χώρας μας. Είθε ο Θεός να σας προστατεύει».

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın tensip ve takdirleriyle 4 Haziran 2023 tarihinde başladığım İçişleri Bakanlığı görevimi kıymetli kardeşim Mustafa Çiftçi’ye devrediyorum. Kendisini tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin.



Bakanlığım… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 10, 2026

Από την πλευρά του ο απερχόμενος υπουργός Δικαιοσύνης, Γιλμάζ Τουντς, σε δήλωσή του σημείωσε: «το να είμαστε στο πλευρό του Προέδρου μας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και να αφιερωνόμαστε στον σκοπό μας ήταν πάντα πηγή υπερηφάνειας για εμάς. Στο ευλογημένο ταξίδι μας που ξεκίνησε το 2001, αφού υπηρέτησα ως ιδρυτικός πρόεδρος της περιφέρειας του Κόμματος ΑΚ, μέλος του Κοινοβουλίου, πρόεδρος της Επιτροπής Δικαιοσύνης του TBMM και αναπληρωτής πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του Κόμματος ΑΚ, ο διορισμός μου ως Υπουργού Δικαιοσύνης από τον Πρόεδρό μας στις 4 Ιουνίου 2023, αύξησε ακόμη περισσότερο την ευθύνη μας να υπηρετούμε το έθνος και το κράτος μας. Κατά τη διάρκεια των 23 χρόνων μας στην κυβέρνηση, υπό την ηγεσία του Προέδρου μας, είχαμε την τιμή να υποστηρίξουμε τις μεταρρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν για την επίτευξη υψηλού επιπέδου δημοκρατίας στη χώρα μας και την ενίσχυση της αρχής του κράτους δικαίου. Από εδώ και στο εξής, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με τον ίδιο ενθουσιασμό όπως την πρώτη μέρα για τη χώρα μας και το έθνος μας, για τον Τουρκικό Αιώνα. Εύχομαι στον Ακίν Γκιουρλέκ, ο οποίος διορίστηκε Υπουργός Δικαιοσύνης με την έγκριση του Προέδρου μας, κάθε επιτυχία στα καθήκοντά του».