Βάσεις «αμφίβολης» νομιμότητας: Τι λένε νομικοί για το σχέδιο ΗΠΑ να αποκτήσουν βάσεις στη Γροιλανδία στα πρότυπα της Κύπρου

Η Γροιλανδία είναι το μεγαλύτερο μη ηπειρωτικό νησί στον κόσμο, με έκταση 2,2 εκατομμυρίων τετραγωνικών χιλιομέτρων. Το οδικό δίκτυο σε αυτό το τεράστιο, παγωμένο έδαφος έχει μήκος μόλις 150 χιλιόμετρα και εξυπηρετεί έναν πληθυσμό κυρίως Ινουίτ που αριθμεί λιγότερους από 60.000 κατοίκους.

Μέχρι τη στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ την ανακήρυξε «απαραίτητη» περιοχή, η Γροιλανδία ήταν σχεδόν άγνωστη στο ευρύ κοινό. Τώρα, εκτός αν έχετε περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα σε ένα κέντρο διαλογισμού βιπάσσανα, είναι αδύνατο να μην γνωρίζετε την ύπαρξη της Γροιλανδίας, ότι συνδέεται με τη Δανία και ότι ο Τραμπ την επιθυμεί διακαώς.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι θέλει τη Γροιλανδία για να ενισχύσει την αμερικανική στρατιωτική παρουσία και να προστατεύσει την περιοχή της Αρκτικής από τα συμφέροντα της Ρωσίας και της Κίνας. Εφαρμόζοντας μια τακτική «ακίνητης περιουσίας», επέμεινε ότι πρέπει να την αποκτήσει, καθώς κανείς δεν θα πολεμήσει για κάτι που δεν του ανήκει.

Προκαλώντας αναταραχή

Τα πράγματα έγιναν τεταμένα τον περασμένο μήνα, όταν ο Τραμπ απείλησε με οικονομικούς δασμούς τη Δανία και τους ευρωπαίους συμμάχους της, αρνούμενος να αποκλείσει τη χρήση βίας, αν δεν έπαιρνε αυτό που ήθελε. Αυτό φάνηκε να ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι, κινητοποιώντας την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένου του αξιόπιστου αμερικανικού συμμάχου, του Ηνωμένου Βασιλείου, να αντιδράσει στην ανορθόδοξη πίεση που ασκήθηκε στη Δανία και στο αυτόνομο έδαφός της, τη Γροιλανδία. Στο κάδρο και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, ο οποίος συναντήθηκε με τον Τραμπ στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός. Συχνά επικριμένος για τον υποχωρητικό του τόνο απέναντι στον Αμερικανό ηγέτη, ο Ρούτε έφτασε αυτή τη φορά ως ο «deus ex machina», παρέχοντας ένα πλαίσιο για την αποκλιμάκωση της έντασης και την επιστροφή μιας σύντομης εικόνας ηρεμίας στις διατλαντικές σχέσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Τραμπ και το ΝΑΤΟ κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με τα βασικά σημεία μιας συμφωνίας που θα παραχωρούσε στις ΗΠΑ κυρίαρχες βάσεις σε εδάφη της Γροιλανδίας, τις οποίες ένας αξιωματούχος που παρευρέθηκε στις διαπραγματεύσεις συνέκρινε με τις βρετανικές βάσεις στην Κύπρο. Μετά από προσεκτικότερη εξέταση των βασικών αρχών της συμφωνίας, αρκετοί νομικοί έχουν υποστηρίξει ότι η εφαρμογή του προηγούμενου της Κύπρου στη Γροιλανδία μπορεί να συνιστά «παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

Δικαιώματα

Η δρ Νάσια Χατζηγεωργίου, από το παράρτημα της Κύπρου του Πανεπιστημίου του Κεντρικού Λάνκασαϊρ, και ο Μάρκους Γκέρινγκ από το Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ συνυπέγραψαν πρόσφατα ένα άρθρο σχετικά με τη νομική διάσταση των κυρίαρχων βάσεων των ΗΠΑ στη Γροιλανδία. Υποστήριξαν ότι η ίδρυση τέτοιων βάσεων θα αποτελούσε παραβίαση του διεθνούς δικαίου που «δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από τη Δανία ή το ΝΑΤΟ». Το επιχείρημά τους επικεντρώνεται σε δύο θέματα: το πόσο παράνομη είναι η δημιουργίας κυρίαρχων βάσεων και το δικαίωμα των αυτοχθόνων πληθυσμών. Στο πρώτο μέρος, οι δύο ακαδημαϊκοί αναφέρονται στη συμβουλευτική γνώμη του Διεθνούς Δικαστηρίου (ICJ) σχετικά με το αρχιπέλαγος Τσάγκος, το οποίο το Ηνωμένο Βασίλειο είχε αποσπάσει από τον Μαυρίκιο τρία χρόνια νωρίτερα, πριν παραχωρήσει την ανεξαρτησία στον τελευταίο το 1968. «Το Δικαστήριο εξήγησε ότι η απόσχιση μέρους ενός μη αυτοδιοικούμενου εδάφους πρέπει να βασίζεται στην ελεύθερη και γνήσια βούληση του λαού του εν λόγω εδάφους», ανέφεραν οι μελετητές.

Στη συνέχεια, σημείωσαν ότι οι Γροιλανδοί αναγνωρίζονται συνταγματικά ως λαός με δικαίωμα αυτοδιάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της νόμιμης οδού προς την ανεξαρτησία μέσω δημοψηφίσματος και επακόλουθων διαπραγματεύσεων. «Επομένως, αν κάποιος πρέπει να συναινέσει στη δημιουργία αμερικανικών κυρίαρχων βάσεων, αυτοί πρέπει να είναι οι ίδιοι. Δεν είναι αρμοδιότητα της Δανίας να καταλήξει σε μια τέτοια συμφωνία, και σίγουρα δεν είναι αρμοδιότητα του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ», ανέφεραν.

Απειλή χρήσης βίας

Οι Χατζηγεωργίου και Γκέρινγκ υποστηρίζουν ότι η απειλή του Τραμπ να χρησιμοποιήσει βία για να αποκτήσει την κυριότητα του νησιού σημαίνει ότι η επακόλουθη μεταβίβαση της κυριαρχίας δεν θα ήταν αποτέλεσμα της «ελεύθερης και γνήσιας βούλησης του λαού». Μια τέτοια απειλή παραβιάζει επίσης το άρθρο 2(4) του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο αποτελεί παγκόσμιο νόμο. «Οποιαδήποτε μεταβίβαση κυριαρχίας μέρους του εδάφους της Γροιλανδίας στις ΗΠΑ, ως αποτέλεσμα μιας τέτοιας απειλής, θα ήταν άκυρη», αναφέρουν. Οι δύο ακαδημαϊκοί υποστηρίζουν περαιτέρω ότι η προτυποποίηση των προτεινόμενων αμερικανικών βάσεων με βάση τις ΣΒΑ στην Κύπρο δεν ενισχύει την αξιοπιστία τους. «Οι ΣΒΑ είναι κατάλοιπα της αποικιακής ιστορίας της Κύπρου, αλλά ακόμη και υπό αυτό το πρίσμα, είναι αναμφισβήτητα παράνομες».

Τα δικαιώματα στην Κύπρο

Η Συνθήκη Ίδρυσης του 1960, με την οποία δημιουργήθηκαν οι Βάσεις στην Κύπρο, επέτρεψε στο Ηνωμένο Βασίλειο να διατηρήσει την κυριαρχία του σε δύο μεγάλες περιοχές στο Ακρωτήρι και τη Δεκέλεια, που αποτελούν το 3% του εδάφους του νησιού και φιλοξενούν σήμερα περίπου 11.000 Κύπριους πολίτες. Ταυτόχρονα, παραχώρησε την ανεξαρτησία στο υπόλοιπο νησί, διατηρώντας όμως περίπου 40 τοποθεσίες και εγκαταστάσεις υπό βρετανικό έλεγχο. Η Χατζηγεωργίου σημειώνει ότι, επιπλέον, το Ηνωμένο Βασίλειο διατήρησε μια σειρά δικαιωμάτων σε ολόκληρο το νησί που είναι «εκπληκτικά ως προς την εμβέλεια και τις πιθανές επιπτώσεις τους», όπως το δικαίωμα να καταλάβει επιπλέον τοποθεσίες εάν είναι απαραίτητο, να αναλάβει τον έλεγχο των λιμανιών της Κυπριακής Δημοκρατίας εάν δεν ικανοποιούν τις ανάγκες των βάσεων και να χρησιμοποιεί δρόμους, λιμάνια και άλλες εγκαταστάσεις εντός της Κύπρου για την ελεύθερη μετακίνηση στρατευμάτων. Ωστόσο, οι ακαδημαϊκοί υποστηρίζουν ότι η κυριαρχία του Ηνωμένου Βασιλείου δεν είναι απεριόριστη, επικαλούμενοι το Παράρτημα 0 της Συνθήκης Ίδρυσης (το οποίο η Κύπρος θεωρεί νομικά δεσμευτικό, αλλά το Ηνωμένο Βασίλειο όχι) ως παρέχον ορισμένους περιορισμούς. «Ακόμη και με τέτοιους περιορισμούς στην κυριαρχία του Ηνωμένου Βασιλείου, οι Βάσεις παραμένουν αμφίβολης διεθνούς νομιμότητας, ακριβώς επειδή ιδρύθηκαν κατά παράβαση των αρχών που ορίζονται στο Τσάνγκος», σημειώνουν. Σύμφωνα με τους Χατζηγεωργίου και Γκέρνινγκ: «Η σύγχρονη πρακτική για την ίδρυση στρατιωτικών βάσεων δεν παρέχει πλέον σε συντριπτική πλειοψηφία αυτού του είδους την κυριαρχία των θυλάκων εντός του κράτους υποδοχής, αλλά παρέχει μόνο καθορισμένα λειτουργικά (αποκλειστικά στρατιωτικά) δικαιώματα στο κράτος αποστολής».

Επιπλέον, το όραμα του Τραμπ για βάσεις, το οποίο θα μεταβίβαζε την κυριαρχία, επιτρέποντας στις ΗΠΑ να χρησιμοποιούν τις βάσεις της Γροιλανδίας όχι μόνο για στρατιωτικούς σκοπούς αλλά και για εμπορική ανάπτυξη, «θα αποτελούσε κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

Προστασία των δικαιωμάτων

Οι δύο νομικοί επιστήμονες επισημαίνουν επίσης το εθιμικό διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών για να υποστηρίξουν ότι οι αμερικανικές κυρίαρχες βάσεις στη Γροιλανδία θα ήταν παράνομες. Πρώτον, θα παραβίαζαν τα δικαιώματα των αυτοχθόνων πληθυσμών, καθώς τα μεγάλης κλίμακας μέτρα με σημαντικό αντίκτυπο που επηρεάζουν τις εκτάσεις των Ινουίτ απαιτούν ελεύθερη, εκ των προτέρων και ενημερωμένη συγκατάθεση, υποστηριζόμενη από εκτιμήσεις περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων και δίκαιη κατανομή των οφελών. Δεύτερον, η γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου για το κλίμα του 2025 ενισχύει τη νομική υπόθεση, συνδέοντας το περιβαλλοντικό δίκαιο, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον κανόνα της μη πρόκλησης βλάβης. Μια αμερικανική κίνηση θα αποδυνάμωνε την ικανότητα της Γροιλανδίας να διενεργεί κατάλληλες εκτιμήσεις επιπτώσεων, να εξασφαλίζει τη συμμετοχή του κοινού και να προστατεύει το δικαίωμα σε ένα καθαρό και υγιές περιβάλλον. Αντί να στρατιωτικοποιήσουν την Αρκτική, οι δύο ειδικοί υποστηρίζουν ότι τα κράτη θα πρέπει να επιδιώξουν συνεργατικά, ενδεχομένως δεσμευτικά πλαίσια αποστρατιωτικοποίησης μέσω του Συμβουλίου της Αρκτικής, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των αυτοχθόνων πληθυσμών. «Είναι βαθιά ανησυχητικό το γεγονός ότι μία από τις χώρες που αποχώρησε από τη Συνθήκη του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή χρησιμοποιεί την αύξηση της θερμοκρασίας του Αρκτικού Ωκεανού ως δικαιολογία για να διεκδικήσει την κυριαρχία της Γροιλανδίας», δήλωσαν οι διεθνείς νομικοί εμπειρογνώμονες. Οι ακαδημαϊκοί καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η δημιουργία βάσεων στον 21ο αιώνα θα συνιστούσε πολλαπλές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, των (καθολικών) κανόνων «ius cogens», του δικαιώματος στην αυτοδιάθεση και των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών. Θα απομακρυνόταν επίσης από την επικρατούσα πρακτική σχετικά με τις ξένες στρατιωτικές βάσεις και «θα πρέπει να αποκλειστεί».