Σημαντική η συνολική εισροή νερού στα φράγματα το τελευταίο τριήμερο - Τι φέρνει η εβδομάδα σύμφωνα με το Kitasweather

Ανάσα έδωσαν στα φράγματα οι βροχές του τελευταίου τριημέρου, με τις εισροές να φτάνουν τα 9.200 Ε.Κ.Μ. μέσα σε τρεις ημέρες. Από την 1η Οκτωβρίου μέχρι σήμερα, η συνολική εισροή ανέρχεται στα 28.423 Ε.Κ.Μ.

Η εισροή νερού στα φράγματα κατά το τελευταίο 3ήμερο ανήλθε στα 9.200 Ε.Κ.Μ νερού. Από την 1η του Οκτώβρη μέχρι και σήμερα, η συνολική εισροή ήταν 28.423 Ε.Κ.Μ νερού. Η συνολική πληρότητα των φραγμάτων ανέβηκε στο 17.2% σήμερα Δευτέρα (16/02/2026) από το 14.1% που ήταν μέχρι το πρωί της Παρασκευής (13/02/2026) ενώ την αντίστοιχη περσινή ημέρα ήταν στο 25.9%.

Μετά και τις πολύ αξιόλογες βροχοπτώσεις που είχαμε τη Παρασκευή στα ορεινά/ημιορεινά, η ροή των ποταμών αυξήθηκε σημαντικά και είναι η πιο αυξημένη που είχαμε τα τελευταία τουλάχιστον 4 χρόνια, με τα φράγματα μας να παίρνουν ουσιαστικές ποσότητες νερού και κυμανθήκαμε τελικά στα ανώτατα όρια της αρχικής μας εκτίμησης για το τριήμερο (5-10 Ε.Κ.Μ) και όχι στα όρια της αναθεωρημένης μας εκτίμησης, σύμφωνα με το Kitasweather.

Υπενθυμίζεται ότι το Σάββατο υπερχείλισαν και 2 μικρά φράγματα, αυτά του Πωμού και Κλήρου.

Σύμφωνα με τον Kitasweather, oι εισροές νερού θα συνεχίσουν ιδιαίτερα αυξημένες τα επόμενα 24ωρα και οι βροχές που φαίνονται τη Τρίτη προς Τετάρτη θα διατηρήσουν τις αυξημένες εισροές και αυτή την εβδομάδα, όχι όμως στα επίπεδα του προηγούμενου τριημέρου. Έπειτα, η ποσότητα ροής των ποταμών θα εξαρτηθεί από το πόσες βροχές θα ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα/μήνες. Αν συνεχίσουν βροχοπτώσεις στα κανονικά επίπεδα και τον Μάρτη, η συνολική πληρότητα φραγμάτων θα ξεπεράσει τα περσινά επίπεδα.