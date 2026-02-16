Αλλαγή σκυτάλης στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων - Τελευταία συνεδρία υπό την προεδρία της Χαραλαμπίδου

Πρόωρα ολοκληρώνεται η θητεία της Ειρήνης Χαραλαμπίδου στην προεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στον απόηχο της ρήξης της με το ΑΚΕΛ και της μετεξέλιξής της σε ανεξάρτητη βουλεύτρια. Ένα μήνα πριν τη διάλυση της Βουλής, η σημερινή συνεδρία αποτέλεσε την τελευταία της στην προεδρική θέση της Επιτροπής.

Λίγο πριν την έναρξη της συζήτησης, η κ. Χαραλαμπίδου θέλησε να απευθύνει ένα σύντομο, αποχαιρετιστήριο μήνυμα προς τα μέλη της Επιτροπής, επιβεβαιώνοντας ότι τη σκυτάλη αναλαμβάνει ο Γιώργος Κουκουμάς. Η κ. Χαραλαμπίδου, αφού ευχαρίστησε όλους τους βουλευτές που συμμετέχουν στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μίλησε συγκεκριμένα για τον κ. Κουκουμά και όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «Χαίρομαι που παραδίδω την Επιτροπή σε τόσο καλά χέρια και να πω ότι επειδή του είχα ανέκαθεν αδυναμία, ό,τι και να μου πει, ό,τι και να μου γράψει θα είναι το αγαπημένο μου πρόσωπο στο ΑΚΕΛ. Του παραδίδω με μεγάλη χαρά».

Ακολούθησαν παρεμβάσεις συναδέλφων της, οι οποίες κινήθηκαν σε έντονα θετικό κλίμα, με αναφορές στο έργο της Επιτροπής κατά την περίοδο της προεδρίας της.

Η βουλεύτρια του ΔΗΣΥ, Ρίτα Σούπερμαν, σημείωσε ότι «με την προεδρία τη δική σας, η Επιτροπή αυτή πέτυχε πολλά», δίνοντας έμφαση στη λειτουργικότητα και την ουσιαστική παρέμβαση της Επιτροπής σε κρίσιμα ζητήματα δικαιωμάτων. Ο Χρήστος Σενέκης από πλευράς ΔΗΚΟ, ανέφερε πως η κ. Χαραλαμπίδου «ήταν ο κατάλληλος άνθρωπος στην καταλληλότερη θέση», υπογραμμίζοντας τη συνέπεια και τη γνώση με την οποία άσκησε τα καθήκοντά της.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η ανεξάρτητη βουλεύτρια, Αλεξάνδρα Ατταλίδου, η οποία στάθηκε στον συλλογικό χαρακτήρα της δουλειάς που έγινε: «Η δουλειά που έκανε αυτή η Επιτροπή – όλοι είχαμε ρόλο και φωνή σε αυτή την Επιτροπή και γι’ αυτό σας ευχαριστούμε και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία».

Παίρνοντας τον λόγο, ο βουλευτής του ΑΚΕΛ και νέος πρόεδρος της Επιτροπής, Γιώργος Κουκουμάς, ευχαρίστησε την κ. Χαραλαμπίδου τόσο για τα λόγια της όσο και για το έργο που, όπως είπε, επιτέλεσε κατά την προεδρία της. Τόνισε παράλληλα ότι η αλλαγή στην προεδρία «δεν γίνεται για λόγους που έχουν να κάνουν με το έργο της Επιτροπής», εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα παραμείνει ενεργή σε αυτή, έστω και ως μέλος.

Η απάντηση της Ειρήνης Χαραλαμπίδου ήταν άμεση, με την ίδια να αναφέρει ότι «Δεν θα μπορούσα να εγκαταλείψω την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και θα συνεχίσω και στην Επιτροπή Θεσμών και στην Επιτροπή Ελέγχου», διαμηνύοντας ότι, παρά την αλλαγή ρόλου, η κοινοβουλευτική της παρουσία στα κρίσιμα αυτά πεδία θα παραμείνει ενεργή.