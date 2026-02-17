ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε παιδικό αγώνα χόκεϊ στο Ρόουντ Άιλαντ - Τρεις νεκροί και τρεις σοβαρά τραυματίες

Τρία άτομα, συμπεριλαμβανομένου του υπόπτου, σκοτώθηκαν από πυροβολισμούς τη Δευτέρα κατά τη διάρκεια αγώνα παιδικού χόκεϊ στο Ρόουντ Άιλαντ των ΗΠΑ ανακοίνωσαν οι αρχές.

Η αρχηγός της αστυνομίας του Πότακετ, Τίνα Γκονκάλβες, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι άλλα τρία άτομα νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

«Φαίνεται πως επρόκειτο για στοχευμένο περιστατικό, πιθανόν για οικογενειακή διαμάχη», ανέφερε. Η Γκονκάλβες δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με τον ύποπτο ούτε για τις ηλικίες των νεκρών, αν και είπε ότι φαίνεται πως και τα δύο θύματα ήταν ενήλικες.

Οι ερευνητές προσπαθούν να ανασυνθέσουν τα γεγονότα, εξετάζοντας μαρτυρίες και βίντεο από τον αγώνα. Μη επιβεβαιωμένο υλικό που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφει παίκτες να πέφτουν στο πάτωμα για να προστατευτούν και φιλάθλους να τρέχουν πανικόβλητοι προς την έξοδο μόλις ακούγονται οι πυροβολισμοί.

Οι γύρω δρόμοι αποκλείστηκαν, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παρέμειναν στο σημείο, ενώ ελικόπτερα πετούσαν πάνω από την περιοχή.

«Μετά τους πυροβολισμούς, οι συμπαίκτες μου κι εγώ σπεύσαμε στα αποδυτήρια», δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας, που βρισκόταν στον αγωνιστικό χώρο όταν ακούστηκαν τα πυρά, στην κάμερα του τοπικού τηλεοπτικού σταθμού, του WJAR.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν σχεδόν δύο μήνες αφότου το Ρόουντ Άιλαντ συγκλονίστηκε από ένα ακόμα περιστατικό αιματηρής επίθεσης στο Πανεπιστήμιο Brown, όπου ένοπλος σκότωσε δύο φοιτητές και τραυμάτισε άλλους εννέα. Ο δράστης στη συνέχεια πυροβόλησε θανάσιμα και έναν καθηγητή του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης.

Αργότερα, ο 48χρονος δράστης εντοπίστηκε νεκρός σε αποθηκευτική εγκατάσταση στο Νιου Χάμσαϊρ.

Πηγή: Associated Press