Συντριβή ιρανικού εκπαιδευτικού καταδιωκτικού – Νεκρός ένας πιλότος

Διθέσιο εκπαιδευτικό, καταδιωκτικό αεροσκάφος της ιρανικής πολεμικής αεροπορίας συνετρίβη την Πέμπτη στο δυτικό Ιράν, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο ένας από τους δύο πιλότους του, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση IRIB.

Το αεροσκάφος συνετρίβη ενώ εκτελούσε νυχτερινή εκπαιδευτική αποστολή στην επαρχία Χαμεντάν, που είναι γενικά ορεινή, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο ένας από τους χειριστές είναι σώος, πάντα σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση, που διευκρίνισε πως διενεργείται έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια του δυστυχήματος.

Πηγή: ΚΥΠΕ