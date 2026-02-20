Λεμεσιανό καρναβάλι: Όσα πρέπει να ξέρετε - Οι δρόμοι που κλείνουν στη πόλη της διασκέδασης την Κυριακή

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Συντριβή ιρανικού εκπαιδευτικού καταδιωκτικού – Νεκρός ένας πιλότος

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Φωτογραφία αρχείου

Το διθέσιο αεροσκάφος κατέπεσε σε νυχτερινή άσκηση στη Χαμεντάν, σώος ο δεύτερος χειριστής – Σε εξέλιξη έρευνα για τα αίτια

Διθέσιο εκπαιδευτικό, καταδιωκτικό αεροσκάφος της ιρανικής πολεμικής αεροπορίας συνετρίβη την Πέμπτη στο δυτικό Ιράν, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο ένας από τους δύο πιλότους του, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση IRIB.

Το αεροσκάφος συνετρίβη ενώ εκτελούσε νυχτερινή εκπαιδευτική αποστολή στην επαρχία Χαμεντάν, που είναι γενικά ορεινή, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο ένας από τους χειριστές είναι σώος, πάντα σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση, που διευκρίνισε πως διενεργείται έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια του δυστυχήματος.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΙΡΑΝΣΥΝΤΡΙΒΗΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα