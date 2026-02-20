Ο Τόμι Σέλμπι επιστρέφει - Δείτε το τρέιλερ του «Peaky Blinders: The Immortal Man»

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Τομ Χάρπερ, ενώ στον πρωταγωνιστικό ρόλο επανέρχεται ο βραβευμένος με Όσκαρ Κίλιαν Μέρφι, συνεχίζοντας την πορεία του εμβληματικού ήρωα που καθήλωσε το κοινό μέσα από τη σειρά Peaky Blinders.

Στο πλευρό του Μέρφι συναντάμε ένα ισχυρό καστ που περιλαμβάνει τους Ρεμπέκα Φέργκιουσον, Τιμ Ροθ, Σόφι Ράντλ, Μπάρι Κιόγκαν, Στίβεν Γκράχαμ και Τζέι Λάικεργκο. Παράλληλα, επιστρέφουν γνώριμα πρόσωπα της σειράς, όπως οι Νεντ Ντένεχι, Πάκι Λι και Ίαν Πεκ.

Η υπόθεση

Η ιστορία μάς μεταφέρει στο Μπέρμιγχαμ του 1940, εν μέσω του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Τόμι Σέλμπι επιστρέφει από μια αυτοεπιβαλλόμενη εξορία για να βρεθεί αντιμέτωπος με τον πιο σκληρό απολογισμό της ζωής του. Με το μέλλον της οικογένειας Σέλμπι – αλλά και της ίδιας της χώρας – να βρίσκεται σε κίνδυνο, καλείται να αναμετρηθεί με το παρελθόν, τις επιλογές και τους προσωπικούς του δαίμονες.

Πότε κάνει πρεμιέρα

Η ταινία θα κυκλοφορήσει σε επιλεγμένες κινηματογραφικές αίθουσες στις 6 Μαρτίου 2026, ενώ από τις 20 Μαρτίου θα είναι διαθέσιμη παγκοσμίως μέσω του Netflix.

Από το BBC στη μεγάλη οθόνη

Η σειρά δημιουργήθηκε από τον Στίβεν Νάιτ και εξελίχθηκε σε παγκόσμιο τηλεοπτικό φαινόμενο. Έκανε πρεμιέρα το 2013 στο BBC Two και έναν χρόνο αργότερα προστέθηκε στη βιβλιοθήκη του Netflix, αποκτώντας διεθνές κοινό.

Η τέταρτη σεζόν τιμήθηκε με το βραβείο Καλύτερης Δραματικής Σειράς από τη British Academy of Film and Television Arts, ενώ από το 2019 η σειρά μεταφέρθηκε στο BBC One για τις δύο τελευταίες σεζόν.

Με το «Peaky Blinders: The Immortal Man», το σύμπαν των Σέλμπι περνά σε ένα νέο κεφάλαιο, φιλοδοξώντας να μεταφέρει την ατμόσφαιρα και την ένταση της επιτυχημένης σειράς στη μεγάλη οθόνη.

