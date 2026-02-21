Μεσαιωνικές καταστάσεις στην Ινδία: Έκαψαν μητέρα και το 10 μηνών μωρό της γιατί τους θεωρούσαν «μάγους»

Σοκ προκαλεί μια υπόθεση ακραίας βίας στην Τζαρκάντ της ανατολικής Ινδία, όπου τέσσερα άτομα συνελήφθησαν με την κατηγορία ότι έκαψαν ζωντανή μια γυναίκα μαζί με τον 10 μηνών γιο της, θεωρώντας τους υπεύθυνους για… μαγεία. Ο σύζυγος της γυναίκας τραυματίστηκε επίσης σοβαρά κατά την επίθεση και νοσηλεύεται με εκτεταμένα εγκαύματα.

Τα θύματα ήταν η Τζιότι Σίνκου και το βρέφος της. Η τραγωδία εκτυλίχθηκε στον μικρό οικισμό Κουντσάι, περίπου 250 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα της πολιτείας, Ράντσι. Πρόκειται για έναν απομονωμένο οικισμό με περίπου 50 πλινθόκτιστα σπίτια.

Σύμφωνα με την κατάθεση του συζύγου, περίπου δώδεκα άτομα —ανάμεσά τους και πέντε γυναίκες— εισέβαλαν στο σπίτι τους τη νύχτα που πέθανε ένας κάτοικος του χωριού και έβαλαν φωτιά στη γυναίκα και το παιδί.

Φήμες και δεισιδαιμονίες

Η επίθεση φαίνεται να πυροδοτήθηκε από μια σειρά πρόσφατων περιστατικών: αιφνίδιους θανάτους ζώων και τη σοβαρή ασθένεια ενός άνδρα της κοινότητας. Η σύζυγός του είχε απευθυνθεί σε άτυπο «θεραπευτή» του χωριού — πρακτική συνηθισμένη σε περιοχές χωρίς γιατρούς — όταν εμφάνισε κρίσεις άγχους και λιποθυμίες. Εκείνος υποστήριξε πως δεν επρόκειτο για ιατρικό πρόβλημα.

Στη συνέχεια διαδόθηκαν φήμες ότι η Σίνκου ασκούσε μαγεία και ευθυνόταν για την κατάσταση της υγείας του άνδρα, ο οποίος τελικά πέθανε, γεγονός που όπλισε το χέρι του όχλου.

Συχνό φαινόμενο

Η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα για ανθρωποκτονία και εγκληματική συνωμοσία με βάση τις καταθέσεις του συζύγου και συγγενών. Παράλληλα σχεδιάζονται ενημερωτικές δράσεις σε αγροτικές περιοχές ώστε να περιοριστούν παρόμοια περιστατικά που σχετίζονται με δεισιδαιμονίες.

Σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Γραφείου Αρχείων Εγκλημάτων της χώρας, πάνω από 2.500 άνθρωποι — κυρίως γυναίκες — δολοφονήθηκαν στην Ινδία από το 2000 έως το 2016 επειδή κατηγορήθηκαν ότι ασκούσαν μαγεία. Τέτοιες επιθέσεις εμφανίζονται κυρίως σε μικρές φυλετικές κοινότητες όπου η έλλειψη δημόσιας υγείας οδηγεί τους κατοίκους σε ψευδοθεραπευτές και ενισχύει τη δεισιδαιμονία.

