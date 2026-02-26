«Μπείτε σε μια βάρκα μαζί με τον παράφρονα Ντε Νίρο και γυρίστε από εκεί που ήρθατε»: Επίθεση Τραμπ στις μουσουλμάνες βουλευτές που διέκοψαν την ομιλία του

Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση ξέσπασε στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ για την Κατάσταση του Έθνους, όταν οι γυναίκες βουλευτές των Δημοκρατικών, Ιλχάν Ομάρ και Ρασίντα Τλαΐμπ αποδοκίμασαν δημόσια τον πρόεδρο από τα έδρανα του Κογκρέσου.

Την επόμενη ημέρα, ο Τραμπ απάντησε με σκληρή επίθεση μέσω της πλατφόρμας Truth Social, καλώντας τες να γυρίσουν «πίσω από εκεί που ήρθαν» και μιλώντας με προσβλητικούς χαρακτηρισμούς.

Σε ανάρτησή του, ο πρόεδρος αποκάλεσε τις δύο βουλευτές «χαμηλού IQ» και υποστήριξε ότι «θα έπρεπε να εγκλειστούν σε ίδρυμα», περιγράφοντάς τες ως «τρελές, διαταραγμένες και άρρωστες».

«Όταν άνθρωποι μπορούν να συμπεριφέρονται έτσι, και γνωρίζοντας ότι είναι διεφθαρμένοι πολιτικοί, τόσο κακοί για τη χώρα μας, θα πρέπει να τους στείλουμε πίσω από εκεί που ήρθαν -όσο το δυνατόν πιο γρήγορα» έγραψε. «Μπορούν μόνο να βλάψουν τις ΗΠΑ δεν μπορούν να προσφέρουν τίποτα».

Στην ίδια ανάρτηση συμπεριέλαβε και τον γνωστό πολέμιό του, βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό Ρόμπερτ Ντε Νίρο, ο οποίος άσκησε κριτική στον πρόεδρο και την κυβέρνησή του, σε εκδήλωση με τίτλο «State of the Swamp», που διοργανώθηκε από Δημοκρατικούς στην Ουάσινγκτον. Ο Τραμπ ανέφερε ότι οι Ομάρ και Τλαΐμπ «θα έπρεπε να επιβιβαστούν σε ένα σκάφος μαζί με τον παράφρονα Ρόμπερτ Ντε Νίρο», τον οποίο χαρακτήρισε επίσης «άρρωστο και διαταραγμένο» και «εξαιρετικά χαμηλού IQ», προσθέτοντας ότι «δεν έχει ιδέα τι λέει ή τι κάνει».

Η Ιλχάν Ομάρ γεννήθηκε στη Σομαλία και μετανάστευσε στις ΗΠΑ ως παιδί τη δεκαετία του 1990, ενώ η Ρασίντα Τλαΐμπ έλκει την καταγωγή της από την Παλαιστίνη και γεννήθηκε στο Μίσιγκαν. Εκπρόσωποι της Ομάρ και του Ντε Νίρο δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχόλιο, σύμφωνα με το NBC News. Εκπρόσωπος της Ταλίμπ παρέπεμψε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, όπου έγραψε: «Δεν αντέχει δύο μουσουλμάνες που του απαντούν και τον διορθώνουν, και τώρα καταρρέει». Κατά την χθεσινή ομιλία του Τραμπ για το State of the Union, οι Ομάρ και Τλαΐμπ άρχισαν να φωνάζουν, όταν ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε για την πάταξη της παράνομης μετανάστευσης και για έρευνα σχετικά με υπόθεση απάτης στη Μινεσότα, που σχετίζεται με τη σομαλική κοινότητα. Όταν ο πρόεδρος δήλωσε ότι οι Δημοκρατικοί «θα έπρεπε να ντρέπονται», η Ομάρ αντέτεινε: «Εσύ θα έπρεπε να ντρέπεσαι!». Σε άλλο σημείο, η Τλαΐμπ φώναξε «Ψεύτη!».

Αργότερα, και οι δύο συνέχισαν να διακόπτουν την ομιλία, φωνάζοντας «έχεις σκοτώσει Αμερικανούς!», σε μια εμφανή αναφορά στους θανάτους της Ρενέ Γκουντ και του Άλεξ Πρέτι, οι οποίοι σκοτώθηκαν από ομοσπονδιακούς πράκτορες μετανάστευσης στη Μινεσότα τον προηγούμενο μήνα.

Σε νεότερη ανάρτησή της, η Ομάρ έγραψε: «Είπα αυτό που είπα. Έπρεπε να υπενθυμίσω στον Τραμπ ότι η κυβέρνησή του ήταν υπεύθυνη για τον θάνατο δύο εκ των ψηφοφόρων μου».

Η ανάρτηση του προέδρου προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στους Δημοκρατικούς. Ο επικεφαλής της μειοψηφίας στη Βουλή, Χακίμ Τζέφρις, χαρακτήρισε τις δηλώσεις «ντροπιαστικές», λέγοντας ότι η «ξενοφοβική ρητορική του Ντόναλντ Τραμπ, που στρέφεται κατά δύο μελών της Δημοκρατικής Κοινοβουλευτικής Ομάδας, δεν προκαλεί έκπληξη, αλλά είναι ντροπιαστική, αντιπροεδρική, αντιπατριωτική και αντιαμερικανική».

Ο Πιτ Αγκιλάρ, πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας των Δημοκρατικών, υπερασπίστηκε τις δύο βουλευτές, επισημαίνοντας ότι είναι «εκλεγμένες αξιωματούχοι των Ηνωμένων Πολιτειών» και ότι «προέρχονται από τις εκλογικές τους περιφέρειες, στις οποίες επιστρέφουν τακτικά». Όπως είπε, «οι δύο αυτές βουλευτές είναι σε επαφή με τον παλμό των κοινοτήτων τους όσο οποιοιδήποτε άλλοι στο Σώμα».

Ο Τραμπ, του οποίου η σκληρή ρητορική για τη μετανάστευση και οι αυστηρές πολιτικές για τα σύνορα έχουν προκαλέσει επικρίσεις από Δημοκρατικούς και οργανώσεις πολιτικών δικαιωμάτων, επιτίθεται επί χρόνια στην Ομάρ και στη σομαλική κοινότητα της Μινεσότα. Σε προεκλογική συγκέντρωση στην Πενσιλβάνια τον περασμένο Δεκέμβριο, είχε δηλώσει ότι η Ομάρ «δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να παραπονιέται», καλώντας το πλήθος να φωνάξει: «Στείλτε την πίσω».

Σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου τον ίδιο μήνα, είχε αναφερθεί στην προοδευτική βουλευτή ως «σκουπίδι» και είχε πει ότι οι Σομαλοί «θα έπρεπε να επιστρέψουν από εκεί που ήρθαν». Οι επιθέσεις του εναντίον της Ομάρ, της Τλαΐμπ και άλλων προοδευτικών γυναικών βουλευτών είχαν ξεκινήσει ήδη από το 2019, κατά την πρώτη του θητεία, προκαλώντας τότε έντονες αντιδράσεις και κατηγορίες περί ρατσισμού.

Τον περασμένο μήνα, η Ομάρ δέχθηκε επίθεση σε εκδήλωση στη Μινεσότα και απέδωσε το περιστατικό στη σκληρή ρητορική του προέδρου των ΗΠΑ. «Τα στοιχεία δείχνουν ότι κάθε φορά που ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών επιλέγει να χρησιμοποιήσει ρητορική μίσους εναντίον μου και της κοινότητας που εκπροσωπώ, οι απειλές κατά της ζωής μου εκτοξεύονται» δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου την επομένη της επίθεσης.

«Δεν πιστεύω ότι θα βρισκόμουν στη θέση να χρειάζομαι αυξημένη ασφάλεια, αν ο Ντόναλντ Τραμπ δεν βρισκόταν στην εξουσία» κατέληξε.

