Σχεδόν 1 εκατομμύριο νέοι εκτός εργασίας και εκπαίδευσης στη Βρετανία - Ποιοι οι λόγοι

Σχεδόν ένα εκατομμύριο Βρετανοί ηλικίας 16 με 24 βρίσκονταν εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης στο τέλος του περασμένου χρόνου, το δεύτερο υψηλότερο επίπεδο εδώ και πάνω από μια δεκαετία, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Το ποσοστό νέων ανθρώπων εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (NEET) θεωρείται κάποιες φορές καλύτερος οδηγός για τις δυσκολίες στην αγορά εργασίας σε σχέση με το επίσημο ποσοστό ανεργίας νέων (Σ.τ.Σ: το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 15-24 ετών που δεν εργάζονται, αναζητούν ενεργά εργασία και είναι διαθέσιμοι, σε σχέση με το συνολικό εργατικό δυναμικό της ίδιας ηλικιακής ομάδας), το οποίο ήταν το υψηλότερο σε μια δεκαετία κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2025.

Tα σημερινά στοιχεία δείχνουν ότι ο αριθμός των νέων εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης ηλικίας 16 με 24, αυξήθηκε στους 957.000 το τελευταίο τρίμηνο του 2025-- από 946.000 που ήταν ένα τρίμηνο πριν-- και απέχει λίγο από το 971.000 που ήταν ο αντίστοιχος αριθμός το τελευταίο τρίμηνο του 2024, ο υψηλότερος μετά το 2014.

Το τελευταίο ποσοστό NEET ισοδυναμεί με 12,8% του εργατικού δυναμικού, αυξημένο από 12,7% το τελευταίο τρίμηνο, αλλά χαμηλότερο από το υψηλό 10ετίας του 13,2% ένα χρόνο νωρίτερα και συγκρίνεται με ποσοστό ανεργίας 16,1% για άτομα ηλικίας 16-64 ετών.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο επικεφαλής οικονομολόγος της Τράπεζας της Αγγλίας Χιού Πιλ δήλωσε σε κοινοβουλευτική επιτροπή ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού και των εργοδοτικών εισφορών κοινωνικής ασφάλισης συνέβαλε στη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι νέοι να βρουν μια θέση στην αγορά εργασίας.

Αυτή την άποψη συμμερίζονται πολλοί ακαδημαϊκοί οικονομολόγοι: 15 στους 19 σε δημοσκόπηση του Εθνικού Ινστιτούτου Οικονομικών και Κοινωνικών Ερευνών της Βρετανίας και του Κέντρου Μακροοικονομίας του London School of Economics έκριναν ότι η κυβερνητική πολιτική ήταν ένας «πολύ» ή «μέτρια σημαντικός» παράγοντας για την ανεργία των νέων.

Ο καθηγητής οικονομικών του LSE Ρικάρντο Ράις δήλωσε ότι «οι αλλαγές στην κυβερνητική πολιτική είναι η πιο πιθανή άμεση αιτία για τόσο μεγάλες μετακινήσεις στην ανεργία των νέων», αν και πρόσθεσε ότι δεν υπάρχουν οριστικά στοιχεία, και άλλοι επεσήμαναν την ευρύτερη οικονομική αδυναμία και την τεχνητή νοημοσύνη ως παράγοντες.

