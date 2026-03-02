Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Άλμα έως 13% στις τιμές του πετρελαίου μετά τους βομβαρδισμούς στο Ιράν - Φόβοι για τον εφοδιασμό

Οι θαλάσσιες μεταφορές μέσω του στενού του Χουρμούζ --από όπου διέρχεται περί το 20% του πετρελαίου που καταναλώνεται παγκοσμίως-- πλέον απειλούνται.

 Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν αλματωδώς σήμερα, ως και κατά 13%, κατά την έναρξη των συναλλαγών στις ασιατικές αγορές, καθώς η ένοπλη σύρραξη που ξέσπασε το Σάββατο, με τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, κι οι επιπτώσεις της στη Μέση Ανατολή, εγείρουν έντονες ανησυχίες για τον διεθνή εφοδιασμό με αργό.

   Περί τη 01:15 (ώρα Κύπρου), η τιμή του βαρελιού του Brent Βόρειας Θάλασσας κατέγραφε άνοδο 9,90%, φθάνοντας τα 80,16 δολάρια το βαρέλι, ενώ κατά την έναρξη των συναλλαγών σημείωνε άνοδο ως και κατά 13%. Η τιμή του βαρελιού της αμερικανικής ποικιλίας West Texas Intermediate (WTI) σημείωνε παράλληλα άνοδο 8,25%, στα 72,55 δολάρια.

   Η τιμή του Brent ενδέχεται να παραμείνει υψηλή για καιρό, εξαιτίας του γεωπολιτικού κινδύνου: ήδη δεν χωράει σύγκριση με τα 61 δολάρια όπου βρισκόταν στην αρχή της χρονιάς.

   Οι θαλάσσιες μεταφορές μέσω του στενού του Χουρμούζ --από όπου διέρχεται περί το 20% του πετρελαίου που καταναλώνεται παγκοσμίως-- πλέον απειλούνται.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ 

