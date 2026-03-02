Σοκ στο παγκόσμιο βόλεϊ: 21 νεκροί σε επίθεση σε γυμναστήριο στο νότιο Ιράν

Είκοσι αθλήτριες του βόλεϊ και ένας γυμναστής έχασαν τη ζωή τους μετά από επίθεση σε κλειστό γυμναστήριο στην πόλη Λαμέρντ στο νότιο Ιράν, όπως ανέφερε το κανάλι SNN, επικαλούμενο πληροφορίες από τοπικές Αρχές. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, συνολικά τέσσερις πύραυλοι, σε επιθέσεις από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, έπεσαν στην περιοχή της επαρχίας Φαρς, στην οποία βρίσκεται η πόλη Λαμέρντ. Περίπου 100 άτομα τραυματίστηκαν ως αποτέλεσμα της επίθεσης.

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία βόλεϊ (FIVB) εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση αναφέροντας:

«Στην Παγκόσμια Ομοσπονδία βόλεϊ είμαστε σοκαρισμένοι αλλά και εξαιρετικά ανήσυχοι μετά τις αναφορές ότι αρκετές νεαρές βολεϊμπολίστριες στο Ιράν σκοτώθηκαν σε μία κατάσταση που διαρκώς γίνεται χειρότερη σε επίπεδο ασφάλειας στην Μέση Ανατολή και τις γύρω περιοχές. Εκφράζουμε την βαθύτατη συμπάθειά μας προς τις οικογένειες που εμπλέκονται και όλους όσοι έχουν επηρεαστεί από αυτήν την κρίση.

Επιπλέον πολλές χιλιάδες από την πολύ μεγάλη οικογένεια του βόλεϊ στην περιοχή αντιμετωπίζουν ένα εξαιρετικά αβέβαιο μέλλον. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία επικεντρώνεται στο να διασφαλίσει την ασφάλεια όλων των αθλητών βόλεϊ, των προπονητών, των επιτελείων και των εθελοντών που έχουν βάση τις περιοχές αυτές ή τις επισκέπτονται και τώρα έχουν βρεθεί ανάμεσα σε αυτήν την διαμάχη (των ΗΠΑ - Ισραήλ με το Ιράν).

Η Ομοσπονδία θα δημιουργήσει μία ειδική ομάδα για να επεκτείνει την ανθρωπιστική της βοήθεια σε πραγματικό χρόνο και σε συνεργασία με τις Κυβερνήσεις, τις αρμόδιες Οργανώσεις και όποιο άλλο όργανο σχετίζεται με αυτό το πεδίο. Η Ομοσπονδία πιστεύει σοβαρά στην σημασία της συνεργασίας, του διαλόγου, της ειρήνης και της αλληλεγγύης. Σε συνάρτηση με αυτές τις αξίες η Ομοσπονδία καλεί την διεθνή κοινότητα να βοηθήσει στο αποκλιμακωθεί αυτή η κατάσταση και να βρεθεί μία ειρηνική λύση».

Πηγή: ΚΥΠΕ