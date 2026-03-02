Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Πού χτυπούν ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν – Όλοι οι στόχοι (infographic)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η γεωγραφική διασπορά των χτυπημάτων δείχνει ότι η αντιπαράθεση αποκτά περιφερειακό χαρακτήρα, με άμεσες συνέπειες για τη ναυσιπλοΐα στον Περσικό Κόλπο και τις ενεργειακές ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει εισέλθει σε μια νέα, πιο επικίνδυνη φάση, με τις επιχειρήσεις ΗΠΑ και Ισραήλ να εκτείνονται βαθιά στο ιρανικό έδαφος και την Τεχεράνη να απαντά με πλήγματα σε αμερικανικούς στόχους στον Κόλπο.

Όπως αποτυπώνεται στο infographic, οι επιδρομές επικεντρώνονται σε κομβικά σημεία του Ιράν: από την Τεχεράνη και το Ισφαχάν έως το Ταμπρίζ, το Κερμανσάχ και το Μπουσέρ, πλήττοντας στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αεράμυνες, βάσεις και υποδομές που συνδέονται με το βαλλιστικό πρόγραμμα. Σφυροκόπημα δέχεται και ο Λίβανος.

Παράλληλα, οι ιρανικές απαντήσεις εκτείνονται πέρα από τα σύνορα. Στόχοι σε Ιράκ, Συρία και Ιορδανία, αλλά και στρατηγικές εγκαταστάσεις στον Περσικό Κόλπο – από το Κουβέιτ και το Κατάρ έως το Μπαχρέιν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα – βρίσκονται σε αυξημένο συναγερμό. Αεροπορικές βάσεις, λιμάνια και ενεργειακές υποδομές εντάσσονται στο πεδίο κινδύνου.

Η γεωγραφική διασπορά των χτυπημάτων δείχνει ότι η αντιπαράθεση αποκτά περιφερειακό χαρακτήρα, με άμεσες συνέπειες για τη ναυσιπλοΐα στον Περσικό Κόλπο και τις ενεργειακές ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ. Το διακύβευμα πλέον δεν είναι μόνο στρατιωτικό, αλλά και γεωοικονομικό, καθώς η κλιμάκωση απειλεί να αναδιαμορφώσει τις ισορροπίες ασφάλειας και ενέργειας σε ολόκληρη την περιοχή.

Πηγή: naftemporiki.gr

