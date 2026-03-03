Οι Ιρανοί κάνουν τον «χορό Τραμπ» για να τον ευχαριστήσουν που εξουδετέρωσε τον Χαμενεΐ

Σε διάφορα μέρη του κόσμου, όπως στο Λος Άντζελες, οι Ιρανοί ενώθηκαν για να χορέψουν στους δρόμους, μετά τον θάνατο του Χαμενεΐ.

«Το Λος Άντζελες φιλοξενεί τη μεγαλύτερη ομάδα Ιρανών εκτός Ιράν. Κουνώντας σημαίες και ευχαριστήρια πανό προς τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, οι Ιρανοαμερικανοί δήλωσαν ότι τώρα νιώθουν ελπίδα για το μέλλον του Ιράν» σχολιάζει η New York Post.

Mάλιστα, η αστυνομία έκλεισε τους δρόμους σε διάφορα σημεία, «ώστε οι Ιρανοαμερικανοί να μπορέσουν να γιορτάσουν».

Επίσης, σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα social, φαίνονται Ιρανοί να χορεύουν στους ρυθμούς του YMCA, τραγούδι που έχει ταυτιστεί με αυτό που αποκαλείται «χορός του Τραμπ». Βίντεο δείχνουν άτομα να χορεύουν στους δρόμους αλλά και να κάνουν τη χαρακτηριστική κίνηση με τα χέρια.

Στα βίντεο οι Ιρανοί αντιγράφουν τον χαρακτηριστικό χορό του Αμερικανού προέδρου στο τραγούδι «YMCA», τον οποίο έχει παρουσιάσει ο ίδιος σε πολλές από τις συγκεντρώσεις του.

Ο «χορός Τραμπ» των Ιρανών:

Υπενθυμίζεται πως επευφημίες ακούστηκαν στους δρόμους της Τεχεράνης το βράδυ του Σαββάτου, σύμφωνα με αυτήκοους μάρτυρες, μετά τις αρχικές πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν σκοτώθηκε κατά τα πλήγματα του Ισραήλ και των ΗΠΑ στη χώρα.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε ανακοινώσει λίγο πριν πως υπάρχουν «πολλές ενδείξεις» ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν σκοτώθηκε.

Στη συνέχεια οι πληροφορίες αυτές επιβεβαιώθηκαν και ανακοινώθηκε πως ο Χαμενεΐ είναι νεκρός.

Κάτοικοι χειροκρότησαν από τα παράθυρά τους και ζωηρές επευφημίες ακούστηκαν λίγο μετά τις 23:00, τοπική ώρα στους δρόμους πολλών συνοικιών της ιρανικής πρωτεύουσας, όπως ανέφεραν πολλοί αυτόπτες μάρτυρες.

Οι πρώτες αντιδράσεις με πανηγυρισμούς μετά τον θάνατο Χαμενεΐ:

Να σημειωθεί πάντως, πως υπήρξαν και χιλιάδες άνθρωποι που συνέρρευσαν στην πλατεία Ενγκελάμπ, στο κέντρο της Τεχεράνης, μετά την ανακοίνωση του θανάτου του Χαμενεΐ, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP.

Οι περισσότεροι ντυμένοι στα μαύρα, κάποιοι κλαίγοντας και κρατώντας πορτρέτα του Χαμενεΐ που κατείχε από το 1989 το υψηλότερο αξίωμα στο Ιράν, φώναζαν «Θάνατος στην Αμερική!», «Θάνατος στο Ισραήλ!» ανάμεσα σε σημαίες της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο θάνατος του 86χρονου Χαμενεΐ από τα πλήγματα που εξαπέλυσαν το Σάββατο, Ισραήλ και ΗΠΑ επιβεβαιώθηκε από την ιρανική κρατική τηλεόραση.

Πηγή: LIFO και με πληροφορίες από BBC και New York Post