Επισήμως πολιτικό κόμμα το «Σήκου Πάνω» - Η πρώτη δήλωση του Τορναρίτη (φώτο)

Στους επίσημους καταλόγους των πολιτικών κομμάτων βρίσκεται από σήμερα το «Σήκου Πάνω» του Χριστόφορου Τορναρίτη.

Όπως αναφέρεται στο πιστοποιητικό το οποίο έχει στην κατοχή του ο «Π» το «Σήκου Πάνω» έχει εγγραφεί στο Μητρώο όπως προβλέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του περί πολιτικών κομμάτων νόμου.

Το πιστοποιητικό φέρει τη σημερινή ημερομηνία (3/3/2026) και την υπογραφή του Εφόρου Τήρησης Μητρώου Πολιτικών Κομμάτων.

Σε ανάρτησή του εξάλλου, ο ιδυρτής του κόμματος αναφέρει ότι πρόκειται για «μια ιστορική μέρα», ενημερώνοντας τους οπαδούς του ότι ξεκινά με «καθαρή βούληση, τόλμη και πίστη ότι η πολιτική μπορεί να γίνει αλλιώς με διαφάνεια, αξιοπρέπεια , ουσία και πάνω από όλα αυτογνωσία…».

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ: