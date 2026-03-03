Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Επισήμως πολιτικό κόμμα το «Σήκου Πάνω» - Η πρώτη δήλωση του Τορναρίτη (φώτο)

Το πιστοποιητικό φέρει τη σημερινή ημερομηνία (3/3/2026) και την υπογραφή του Εφόρου Τήρησης Μητρώου Πολιτικών Κομμάτων.

Στους επίσημους καταλόγους των πολιτικών κομμάτων βρίσκεται από σήμερα το «Σήκου Πάνω» του Χριστόφορου Τορναρίτη.

Όπως αναφέρεται στο πιστοποιητικό το οποίο έχει στην κατοχή του ο «Π» το «Σήκου Πάνω» έχει εγγραφεί στο Μητρώο όπως προβλέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του περί πολιτικών κομμάτων νόμου.

Σε ανάρτησή του εξάλλου, ο ιδυρτής του κόμματος αναφέρει ότι πρόκειται για «μια ιστορική μέρα», ενημερώνοντας τους οπαδούς του ότι ξεκινά με «καθαρή βούληση, τόλμη και πίστη ότι η πολιτική μπορεί να γίνει αλλιώς με διαφάνεια, αξιοπρέπεια , ουσία και πάνω από όλα αυτογνωσία…».

