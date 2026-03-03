Έπεσε στο 0,9% ο πληθωρισμός στην Κύπρο τον Φεβρουάριο, ο χαμηλότερος στην ΕΕ

Στο 0,9% επιβραδύνθηκε ο πληθωρισμός στην Κύπρο τον Φεβρουάριο από 1,2% τον Ιανουάριο, σύμφωνα με προκαταρτικά στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat πριν τη νέα κρίση στη Μέση Ανατολή που αναζωοπυρώνει τους φόβους για πληθωριστικές πιέσεις λόγω της αύξησης των τιμών των καυσίμων.

Το επίπεδο πληθωρισμού στη χώρα είναι το χαμηλότερο στην ΕΕ ενώ

Ο ετήσιος πληθωρισμός στην ευρωζώνη αναμένεται να διαμορφωθεί στο 1,9% τον Φεβρουάριο του 2026, από 1,7% τον Ιανουάριo.

Εξετάζοντας τις κύριες συνιστώσες του πληθωρισμού στην ευρωζώνη, οι υπηρεσίες αναμένεται να έχουν τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Φεβρουάριο (3,4%, σε σύγκριση με 3,2% τον Ιανουάριο), ακολουθούμενες από τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (2,6%, σταθερό σε σύγκριση με τον Ιανουάριο), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (0,7%, σε σύγκριση με 0,4% τον Ιανουάριο) και την ενέργεια (-3,2%, σε σύγκριση με -4,0% τον Ιανουάριο).