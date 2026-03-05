Πώς το Ισραήλ σκότωσε τον Χαμενεΐ με ρουκέτες από το Διάστημα – Τι λένε οι νέες πληροφορίες

Οι Ισραηλινοί στρατηγοί «νανούρισαν» το Ιράν καλλιεργώντας μια ψευδή αίσθηση ασφάλειας κατά τις ώρες που προηγήθηκαν της δολοφονίας του Αλί Χαμενεΐ, εγκαταλείποντας τα αρχηγεία τους για εικονικούς εορτασμούς του Σαββάτου (Shabbat) προτού επιστρέψουν κρυφά με μεταμφίεση, αποκάλυψε ο IDF.

Οι νέες πληροφορίες εξηγούν πώς ο Αγιατολάχ ένιωσε αρκετά ασφαλής ώστε να βγει από την κρυψώνα του για μια συνάντηση στο παλάτι του με κορυφαίους αξιωματούχους.

Ισραηλινά μαχητικά εξαπέλυσαν στη συνέχεια μια ομοβροντία 30 πυραύλων, συμπεριλαμβανομένων των υπερσύγχρονων Blue Sparrows, οι οποίοι ταξιδεύουν μέχρι τα όρια του διαστήματος πριν πλήξουν τους στόχους τους.

Ο στόχος της επιχείρησης ήταν να καταληφθεί ο Ιρανός ηγέτης εξ απροόπτου, ώστε να διασφαλιστεί ότι ο ίδιος και άλλοι κορυφαίοι αξιωματούχοι δεν θα είχαν χρόνο να αντιδράσουν και να διαφύγουν. Ωστόσο, ολόκληρη η επιχείρηση κατέστη δυνατή μόνο χάρη στην εξαπάτηση της ισραηλινής ηγεσίας.

Το στρατηγικό σχέδιο εξαπάτησης

Ανησυχώντας ότι η συσσώρευση δραστηριότητας γύρω από το κεντρικό στρατιωτικό συγκρότημα του IDF στο Τελ Αβίβ θα υποδείκνυε στο Ιράν ότι επίκειται μια μεγάλη επιχείρηση, εκτελέστηκε ένα σχέδιο παραπλάνησης.

Ο στρατός δήλωσε: «Την Παρασκευή της επίθεσης, ο IDF έδωσε εσκεμμένα την εντύπωση ότι ο στρατός ανέστελλε τη λειτουργία του για το Σαββατοκύριακο. Δημοσιεύσαμε φωτογραφίες και πληροφορίες που υποδήλωναν ότι το προσωπικό του IDF και η ανώτατη ηγεσία επέστρεφαν στα σπίτια τους για το δείπνο του Σαββάτου».

Υψηλόβαθμοι στρατηγοί φρόντισαν να θεαθούν κατά την αποχώρησή τους από το αρχηγείο. Δεν έμειναν όμως στα σπίτια τους για πολύ· αντίθετα, επέστρεψαν διακριτικά αργότερα, πολλοί εξ αυτών μεταμφιεσμένοι.

Η τεχνολογία της επίθεσης: Πύραυλοι Blue Sparrow

Το πρωί του Σαββάτου, ισραηλινά αεροσκάφη, συμπεριλαμβανομένων F-15, απογειώθηκαν στις 7:30 π.μ. ώρα Ιράν, φτάνοντας στις θέσεις τους δύο ώρες αργότερα. Οι πύραυλοι Blue Sparrow εκτοξεύθηκαν στις 9:40 π.μ.

Οι πύραυλοι παράγονται στο Ισραήλ, ζυγίζουν 1,9 τόνους και έχουν βεληνεκές 1.240 μίλια. Μετά την εκτόξευση, προωθητικοί πύραυλοι (boosters) μεταφέρουν το βλήμα στο διάστημα. Το όχημα επανεισόδου αποσπάται και «κλειδώνει» στον στόχο.

Η ικανότητά τους να εξέρχονται και να επανεισέρχονται στην ατμόσφαιρα της Γης, τους καθιστά εξαιρετικά δύσκολο να αναχαιτιστούν.

Ταυτόχρονα, ο IDF διέκοψε τη λειτουργία περίπου δώδεκα πύργων κινητής τηλεφωνίας κοντά στην οδό Παστέρ, εμποδίζοντας την ασφάλεια του Χαμενεΐ να λάβει προειδοποιήσεις.

Απώλειες και πληροφορίες

Στα πλήγματα στην Τεχεράνη σκοτώθηκαν επίσης:

Ο Υποναύαρχος Αλί Σαμχανί και ο υποστράτηγος των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) Μοχαμάντ Πακπούρ.

Η κόρη, το εγγόνι και άλλοι συγγενείς του Χαμενεΐ.

Η 79χρονη σύζυγός του και ο Ιρανός Πρόεδρος Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ.

Οι Ισραηλινοί στρατηγοί είχαν επίσης αποκτήσει πρόσβαση σε όλες σχεδόν τις κάμερες της Τεχεράνης, οι οποίες χρησιμοποιούνται εκτενώς από το Ιράν για την κατασκοπεία των αντιπάλων του καθεστώτος και του ίδιου του πληθυσμού του, και παρακολουθούσαν τις κινήσεις βασικών σωματοφυλάκων.

Αναφέρθηκε ότι οι εικόνες μεταδίδονταν πίσω στο Τελ Αβίβ και στο νότιο Ισραήλ, επιτρέποντας στη Μοσάντ να αναπτύξει εις βάθος γνώση για τις διευθύνσεις των φρουρών, τα ωράρια εργασίας τους και το ποια πρόσωπα είχαν αναλάβει να προστατεύουν.

Μια συγκεκριμένη γωνία λήψης κάμερας αποδείχθηκε ιδιαίτερα χρήσιμη και επέτρεψε στους πράκτορες να εντοπίσουν πού πάρκαραν οι σωματόφυλακες τα προσωπικά τους αυτοκίνητα κατά την άφιξή τους στο συγκρότημα του Ανώτατου Ηγέτη στην οδό Παστέρ, στην καρδιά της Τεχεράνης.

Οι κυβερνοεπιθέσεις αποτελούσαν μέρος μιας πολυετούς εκστρατείας συλλογής πληροφοριών, η οποία οδήγησε τελικά στη δολοφονία του Χαμενεΐ.

«Γνωρίζαμε την Τεχεράνη όπως γνωρίζουμε την Ιερουσαλήμ», δήλωσε ένας Ισραηλινός αξιωματούχος πληροφοριών στους Financial Times.

«Και όταν γνωρίζεις [ένα μέρος] τόσο καλά όσο τον δρόμο στον οποίο μεγάλωσες, παρατηρείς το παραμικρό πράγμα που βρίσκεται εκτός θέσης».

Η CIA διέθετε επίσης μια ανθρώπινη πηγή που παρείχε ζωτικές πληροφορίες, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Σε συνδυασμό με ισραηλινά εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και αλγορίθμους που κοσκίνισαν έναν τεράστιο όγκο δεδομένων για την ηγεσία του Ιράν και τις μετακινήσεις της, η πηγή αυτή τους επέτρεψε να εντοπίσουν τον Χαμενεΐ στη συνάντηση όπου δέχθηκε το πλήγμα.

Μόλις το Ισραήλ και οι ΗΠΑ έμαθαν πού πραγματοποιούσε ο Χαμενεΐ τη συνάντησή του, αποφάσισαν ότι έπρεπε να δράσουν.

