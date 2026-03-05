Τραμπ: «Χάνουν τον χρόνο τους - Εγώ θα διαλέξω τον επόμενο ηγέτη του Ιράν»

Στον απόηχο των ραγδαίων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει πως πρέπει να συμμετάσχει προσωπικά στην επιλογή του επόμενου ηγέτη του Ιράν.

Λίγες ώρες μετά το βίντεο του Ρεζά Παχλαβί, γιου του τελευταίου σάχη του Ιράν, στο οποίο απηύθυνε νέο μήνυμα μετά τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη Χαμενεΐ, ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του στο Axios, υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ πρέπει να επηρεάσουν την επιλογή της νέας ηγεσίας, παρομοιάζοντας την κατάσταση με την παρέμβασή του στη Βενεζουέλα.

«Χάνουν τον χρόνο τους. Ο γιος του Χαμενεΐ είναι ελαφρύς. Πρέπει να συμμετάσχω στον διορισμό, όπως έγινε με την Ντέλσι [Ροντρίγκες] στη Βενεζουέλα. Ο γιος του Χαμενεΐ είναι απαράδεκτος για εμένα. Θέλουμε κάποιον που θα φέρει αρμονία και ειρήνη στο Ιράν. Δεν τον αποδέχομαι», δήλωσε ο Τραμπ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ΗΠΑ δεν μπορούν να αποδεχθούν έναν νέο ηγέτη που θα συνεχίσει την πολιτική γραμμή του Αλί Χαμενεΐ, καθώς κάτι τέτοιο, όπως είπε, θα οδηγούσε σε νέα σύγκρουση μέσα στα επόμενα χρόνια.

Οι δηλώσεις του Τραμπ συνιστούν μια ασυνήθιστη διεκδίκηση αμερικανικής επιρροής στο πολιτικό μέλλον του Ιράν και έρχονται την ώρα που η Ουάσιγκτον και το Ισραήλ συνεχίζουν τη στρατιωτική τους εκστρατεία κατά της χώρας.

Παράλληλα, αξιωματούχοι της κυβέρνησης των ΗΠΑ έχουν επανειλημμένα υποστηρίξει ότι στόχος της επιχείρησης δεν είναι η αλλαγή καθεστώτος, αλλά η αποδυνάμωση των πυραυλικών δυνατοτήτων του Ιράν, του πυρηνικού του προγράμματος και των ναυτικών του δυνάμεων.

Ο 56χρονος Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, θεωρείται ένας από τους επικρατέστερους υποψήφιους για τη διαδοχή, αν και δεν έχει αναλάβει ποτέ δημόσιο αξίωμα. Διατηρεί στενές σχέσεις με τους Φρουρούς της Επανάστασης και θεωρείται σημαντική μορφή στο εσωτερικό του ιρανικού κατεστημένου.

Η ανακοίνωση του νέου ανώτατου ηγέτη έχει καθυστερήσει για αρκετές ημέρες, ενώ πολιτικές δηλώσεις στην Τεχεράνη αφήνουν να εννοηθεί ότι η απόφαση ενδέχεται να ανακοινωθεί σύντομα.

Πηγή: lifo.gr / skai.gr