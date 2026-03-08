Βίντεο: Η «παρανοϊκή» στιγμή που εκρήγνυνται αγωγοί υδάτων στην Τεχεράνη πλημμυρισμένοι από πετρέλαιο

Εικονίζει τη στιγμή, το βράδυ του Σαββάτου, που οι αγωγοί ομβρίων υδάτων στην ιρανική πρωτεύουσα εκρήγνυνται και τυλίσσονται στις φλόγες.

Ειναι το αποτέλεσμα διαρροής από την δεκαμενή πετρελαίου Shahran και από άλλες πετρελαϊκές υποδομές σε όλη τη βόρεια Τεχεράνη, οι οποίες είχαν γινει στόχος νωρίτερα το βράδυ της ίδιας ημέρας από την ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία.

Insane video appears to show the moment last night that storm drains across the Iranian capital of Tehran exploded and burst into flames, as a result of runoff from the Shahran Oil Depot and other oil infrastructure across Northern Tehran, which were targeted earlier in the… pic.twitter.com/armEJxjGrS — OSINTdefender (@sentdefender) March 8, 2026

Πηγή: naftemporiki.gr