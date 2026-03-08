Βίντεο: Η «παρανοϊκή» στιγμή που εκρήγνυνται αγωγοί υδάτων στην Τεχεράνη πλημμυρισμένοι από πετρέλαιο

Λετυμπιώτης: «Αξιολογούνται οι πληροφορίες περί τουρκικών μαχητικών στα κατεχόμενα»

Ενα ακόμη απίστευτο βίντεο κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στο διαδίκτυο από την Τεχεράνη.

Εικονίζει τη στιγμή, το βράδυ του Σαββάτου, που οι αγωγοί ομβρίων υδάτων στην ιρανική πρωτεύουσα εκρήγνυνται και τυλίσσονται στις φλόγες.

Ειναι το αποτέλεσμα διαρροής από την δεκαμενή πετρελαίου Shahran και από άλλες πετρελαϊκές υποδομές σε όλη τη βόρεια Τεχεράνη, οι οποίες είχαν γινει στόχος νωρίτερα το βράδυ της ίδιας ημέρας από την ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία.

 

Πηγή: naftemporiki.gr

