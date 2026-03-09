Αρχίζει σήμερα η δίκη για τον Εκρέμ Ιμάμογλου - 402 κατηγορούμενοι στο εδώλιο

Στη Σηλυβρία αρχίζει σήμερα Δευτέρα 9 Μαρτίου η πρώτη δικάσιμος στην πολύκροτη υπόθεση που αφορά τη μητροπολιτική δημοτική αρχή της Κωνσταντινούπολης, με κατηγορούμενο και τον Εκρέμ Ιμάμογλου, ο οποίος έχει απομακρυνθεί από τα καθήκοντά του. Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, στη δίκη παραπέμπονται συνολικά 402 κατηγορούμενοι, ενώ ο αριθμός των προφυλακισμένων που περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο εμφανίζεται ως 105 ή 106, ανάλογα με την πηγή.

Η έρευνα για την υπόθεση του Δήμου Κωνσταντινούπολης ξεκίνησε στις 19 Μαρτίου 2025 και στη συνέχεια συντάχθηκε ογκώδες κατηγορητήριο περίπου 3.800 έως 3.900 σελίδων. Στο κατηγορητήριο, ο Ιμάμογλου περιγράφεται ως «ιδρυτής και ηγέτης» της οργάνωσης, ενώ αποδίδονται στην υπόθεση δεκάδες επιμέρους πράξεις και βαριές κατηγορίες, όπως δωροδοκία, χειραγώγηση διαγωνισμών, ξέπλυμα εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, σύσταση οργάνωσης και απάτη σε βάρος δημόσιων φορέων.

Τουρκικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι στην υπόθεση γίνεται λόγος για 143 επιμέρους πράξεις και για ζημιά του Δημοσίου που εκτιμάται σε 160 δισ. τουρκικές λίρες και 24 εκατ. δολάρια. Για τον Ιμάμογλου ζητείται ποινή κάθειρξης που, κατά τις ίδιες πηγές, κυμαίνεται από 828 χρόνια και 2 μήνες έως 2.352 χρόνια.

Η πρώτη συνεδρίαση αναμένεται να ξεκινήσει με την εξακρίβωση στοιχείων των κατηγορουμένων, να ακολουθήσει η ανάγνωση του κατηγορητηρίου και στη συνέχεια η λήψη των πρώτων απολογιών. Παράλληλα, έχουν ληφθεί αυξημένα μέτρα ασφαλείας για τη διεξαγωγή της διαδικασίας στο δικαστικό συγκρότημα της Σηλυβρίας.