Σκωτία: Μεγάλη πυρκαγιά στη Γλασκώβη – Κλειστός ο σιδηροδρομικός σταθμός (βίντεο)

Η διακοπή των μετακινήσεων αναμένεται να διαρκέσει όλη την ημέρα, χωρίς να υπάρχει εκτίμηση για το πότε θα ανοίξει ξανά ο σταθμός

Ο σιδηροδρομικός σταθμός της Γλασκώβης, ο πιο πολυσύχναστος σιδηροδρομικός σταθμός της Σκωτίας, είναι κλειστός όλη μέρα μετά από μια μεγάλη πυρκαγιά κατά την οποία κατέρρευσε μέρος ενός γειτονικού κτιρίου το βράδυ της Κυριακής.
Η διακοπή των μετακινήσεων αναμένεται να διαρκέσει όλη την ημέρα, χωρίς να υπάρχει εκτίμηση για το πότε θα ανοίξει ξανά ο σταθμός.

Ο συναγερμός σήμανε μετά από αναφορές για πυρκαγιά σε ένα κατάστημα ατμίσματος σε διπλανό δρόμο περίπου στις 15:45 την Κυριακή. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Σκωτίας αναφέρει ότι 12 οχήματα παραμένουν στο σημείο.

Η πυρκαγιά κατέκλυσε τα βικτωριανά κτίρια που γειτνιάζουν με τον σταθμό και ο θόλος σε μια γωνία κατέρρευσε.

Ωστόσο, η Network Rail δήλωσε ότι δεν έχει εντοπίσει καμία σημαντική ζημιά στον ίδιο τον σταθμό.

Πηγή: BBC / naftemporiki.gr

