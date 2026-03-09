Σκωτία: Μεγάλη πυρκαγιά στη Γλασκώβη – Κλειστός ο σιδηροδρομικός σταθμός (βίντεο)

Ο σιδηροδρομικός σταθμός της Γλασκώβης, ο πιο πολυσύχναστος σιδηροδρομικός σταθμός της Σκωτίας, είναι κλειστός όλη μέρα μετά από μια μεγάλη πυρκαγιά κατά την οποία κατέρρευσε μέρος ενός γειτονικού κτιρίου το βράδυ της Κυριακής.

Η διακοπή των μετακινήσεων αναμένεται να διαρκέσει όλη την ημέρα, χωρίς να υπάρχει εκτίμηση για το πότε θα ανοίξει ξανά ο σταθμός.

Ο συναγερμός σήμανε μετά από αναφορές για πυρκαγιά σε ένα κατάστημα ατμίσματος σε διπλανό δρόμο περίπου στις 15:45 την Κυριακή. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Fire crews battle Glasgow inferno overnight as nine appliances remain on scenehttps://t.co/RLsw3oPckV — Glasgow Live (@Glasgow_Live) March 9, 2026

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Σκωτίας αναφέρει ότι 12 οχήματα παραμένουν στο σημείο.

Η πυρκαγιά κατέκλυσε τα βικτωριανά κτίρια που γειτνιάζουν με τον σταθμό και ο θόλος σε μια γωνία κατέρρευσε.

Ωστόσο, η Network Rail δήλωσε ότι δεν έχει εντοπίσει καμία σημαντική ζημιά στον ίδιο τον σταθμό.

Πηγή: BBC / naftemporiki.gr