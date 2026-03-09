Το Ιράν εκτόξευσε άλλο ένα βαλλιστικό πύραυλο κατά της Τουρκίας - Καταρρίφθηκε από την αεράμυνα του ΝΑΤΟ

Για δεύτερη φορά, βαλλιστικός πύραυλος εκτοξεύθηκε από το Ιράν και εισήλθε στον τουρκικό εναέριο χώρο, αλλά εξουδετερώθηκε - σύμφωνα με ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου 'Αμυνας - από στοιχεία του ΝΑΤΟ που επιχειρούν στην ανατολική Μεσόγειο.

Τμήματα των πυρομαχικών έπεσαν σε άδειο οικόπεδο στην πόλη Γκαζιαντέπ της νοτιοανατολικής Τουρκίας, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο 'Αμυνας, «βαλλιστικά πυρομαχικά που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν και εισήλθαν στον τουρκικό εναέριο χώρο εξουδετερώθηκαν από τα στοιχεία του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Μεσόγειο. Ορισμένα τμήματα των πυρομαχικών έπεσαν σε άδειο οικόπεδο στη Γκαζιαντέπ».

Türk Hava Sahasında Etkisiz Hâle Getirilen Balistik Füze ile İlgili Açıklama



Statement on the Ballistic Missile Neutralized in Turkish Airspace#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/im7LFpVOl7 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 9, 2026

Τουρκικά ΜΜΕ μεταδίδουν εικόνες από τον πύραυλο του Ιράν που αναχαιτίστηκε στα νότια της χώρας.

Προειδοποίηση Άγκυρας

«Η Τουρκία αποδίδει μεγάλη σημασία στις σχέσεις καλής γειτονίας και στην περιφερειακή σταθερότητα. Ωστόσο, επαναλαμβάνουμε ότι οποιαδήποτε απειλή κατά του εδάφους ή του εναέριου χώρου μας θα αντιμετωπιστεί με όλα τα απαραίτητα μέτρα, τα οποία θα ληφθούν αποφασιστικά και χωρίς δισταγμό» διαμηνύει η Άγκυρα.

«Υπενθυμίζουμε σε όλα τα μέρη ότι η εφαρμογή των προειδοποιήσεων της Τουρκίας είναι προς το συμφέρον όλων» ξεκαθαρίζεται.

Νωρίτερα, η Τεχεράνη είχε διαψεύσει κατηγορηματικά επιθέσεις σε Κύπρο, Τουρκία και Αζερμπαϊτζάν, κάνοντας λόγο για «επιχειρήσεις προβοκάτσιας».

Οι ΗΠΑ εκκενώνουν το προξενείο στα Άδανα: «Εγκαταλείψτε τη νοτιοανατολική Τουρκία»

Στο μεταξύ, οδηγία στο προσωπικό να εγκαταλείψει το προξενείο των ΗΠΑ κοντά στα Άδανα της νότιας Τουρκίας, που βρίσκεται κοντά σε βάση του ΝΑΤΟ, έστειλε το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Παράλληλα, έδωσε εντολή στους Αμερικανούς πολίτες να εγκαταλείψουν τη «νοτιοανατολική Τουρκία», σύμφωνα με ανακοίνωση της αμερικανικής πρεσβείας στην Άγκυρα.

«Στις 9 Μαρτίου 2026, το Υπουργείο Εξωτερικών διέταξε τους μη αναγκαίους υπαλλήλους της κυβέρνησης των ΗΠΑ και τα μέλη των οικογενειών των υπαλλήλων της κυβέρνησης των ΗΠΑ να εγκαταλείψουν το Γενικό Προξενείο Άδανα λόγω κινδύνων για την ασφάλεια» στη σχετική ανακοίνωση.

«Οι Αμερικανοί στη νοτιοανατολική Τουρκία ενθαρρύνονται έντονα να αναχωρήσουν τώρα» σημειώνεται.