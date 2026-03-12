«STRIKE»: Το προπαγανδιστικό βίντεο του Λευκού Οίκου με Ιρανούς σαν κορίνες του bowling

Γράφοντας «STRIKE» στη λεζάντα, στο βίντεο φαίνονται οι Ιρανοί σαν κορίνες του bowling που αρνούνται να σταματήσουν να φτάχνουν πυρηνικά και οι Αμερικανοί σαν μπάλα του παιχνιδιού που τους διαλύει και κάνει strike, όπως στο bowling.

Τότε, με ένα transition, ξεκινούν και τα βίντεο του αμερικανικού στρατού από τους βομβαρδισμούς σε ιρανικούς στόχους. Το βίντεο τελειώνει με τη φράση: «Λευκός Οίκος, Πρόεδρος ο Ντόναλντ Τραμπ».

«Η προπαγάνδα στα καλύτερα της» σχολιάζουν κάτω από το βίντεο.

Επίσης, άλλα βίντεο που δείχνουν τις επιτυχίες των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή και τα ιρανικά εδάφη, δεν σταματούν να ανεβαίνουν στα social, σε μία προσπάθεια να δείξουν πως νικητές είναι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Τραμπ για πόλεμο στη Μέση Ανατολή: Το Ιράν είναι «κοντά στην ήττα»

Υπενθυμίζεται πως ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Τετάρτη ότι το Ιράν βρίσκεται «κοντά στην ήττα» και διεμήνυσε ότι οι ΗΠΑ έχουν τη δυνατότητα να κάνουν οποιαδήποτε ανοικοδόμηση του Ιράν «σχεδόν αδύνατη», καθώς ο πόλεμος έχει μπει στη 13η ημέρα του.

«Μπορεί να πλήξουμε τομείς της Τεχεράνης και άλλες τοποθεσίες (...) Αν το κάνουμε θα είναι σχεδόν αδύνατο να ανοικοδομήσουν τη χώρα τους», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος εξερχόμενος από το αεροσκάφος του κοντά στην Ουάσιγκτον, αφού επέστρεψε από περιοδεία του στις πολιτείες Οχάιο και Κεντάκι.

Το Ιράν είναι «κοντά στην ήττα. Αυτό δεν πάει να πει ότι θα σταματήσουμε αμέσως, αλλά αυτοί θα το κάνουν», υποστήριξε ο ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος, προφανώς αναφερόμενος στις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Πάνω από $11,3 δισ. κόστισε στις ΗΠΑ η πρώτη εβδομάδα πολέμου στο Ιράν

Αξιωματούχοι του Πενταγώνου δήλωσαν στο Κογκρέσο- σε μια ενημέρωση κεκλεισμένων των θυρών στο Καπιτώλιο την Τρίτη- ότι εκτίμησαν ότι το κόστος του πολέμου στη Μέση Ανατολή, εναντίον του Ιράν, ξεπέρασε τα 11,3 δισεκατομμύρια δολάρια μόνο τις πρώτες έξι ημέρες.

Η εκτίμηση δεν περιελάμβανε πολλά από τα κόστη που σχετίζονται με την στρατιωτική επιχείρηση, επισημαίνουν οι New York Times, όπως η συσσώρευση στρατιωτικού υλικού και προσωπικού πριν από τις πρώτες επιθέσεις. Για τον λόγο αυτό, οι νομοθέτες αναμένουν ότι ο αριθμός θα αυξηθεί σημαντικά καθώς το Πεντάγωνο συνεχίζει να υπολογίζει το κόστος που συσσωρεύτηκε μόλις την πρώτη εβδομάδα.

Ωστόσο, φάνηκε να είναι η πιο ολοκληρωμένη αξιολόγηση που είχε λάβει το Κογκρέσο μέχρι στιγμής εν μέσω αυξανόμενων ερωτημάτων σχετικά με τους στόχους, το εύρος και το χρονοδιάγραμμα του πολέμου. Οι New York Times και η Washington Post ανέφεραν νωρίτερα ότι αξιωματούχοι της άμυνας είχαν δηλώσει σε πρόσφατες ενημερώσεις του Κογκρέσου ότι ο στρατός χρησιμοποίησε πυρομαχικά αξίας 5,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων τις πρώτες δύο ημέρες του πολέμου.

Αυτό είναι ένα πολύ μεγαλύτερο ποσό και ρυθμός καύσης πυρομαχικών από ό,τι είχε δημοσιοποιηθεί. Το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών είχε εκτιμήσει ότι οι πρώτες 100 ώρες της επιχείρησης κόστισαν 3,7 δισεκατομμύρια δολάρια, ή 891,4 εκατομμύρια δολάρια κάθε μέρα.

Πηγή: lifo.gr