«To Ιράν δεν συνιστούσε άμεση απειλή»: Παραιτήθηκε ο διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας των ΗΠΑ

Φωτιά σε πολυώροφο κτίριο στο κέντρο του Μανχάταν (βίντεο)

H πυρκαγιά βρίσκεται μόλις ένα τετράγωνο μακριά από την αφετηρία της διαδρομής της παρέλασης για την St Patrick's Day στη Νέα Υόρκη, στην οποία θα λάβουν μέρος περίπου δύο εκατ. άτομα

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τρίτης (17/3) σε πολυώροφο κτίριο στο κέντρο του Μανχάταν, στη Νέα Υόρκη.

Βίντεο από το σημείο της πυρκαγιάς αποτυπώνουν πυκνούς μαύρους καπνούς να αναβλύζουν στον ουρανό από την οροφή ενός πολυώροφου κτιρίου στην East 43rd Street, μεταξύ της 5ης Λεωφόρου και της Madison Avenue.

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με πληροφορίες του cbsnews, η φωτιά βρίσκεται μόλις ένα τετράγωνο μακριά από την αφετηρία της διαδρομής της παρέλασης για την St Patrick's Day στη Νέα Υόρκη.

Στο σημείο έσπευσε και πλέον επιχειρεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης (FDNY).

Εκτιμάται ότι περίπου 2 εκατ. άνθρωποι θα παραταχθούν κατά μήκος της 5ης Λεωφόρου για την παρέλαση, η οποία έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 11 π.μ. (τοπική ώρα) από την 44η Οδό μέχρι την 79η.

Όπως αναφέρει η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης (FDNY) η πυρκαγιά φέρεται να ξέσπασε στο σύστημα κλιματισμού του κτιρίου. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

Μια ειδοποίηση του Notify NYC σχετικά με τη φωτιά ανέφερε ότι οι πολίτες πρέπει να αναμένουν σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία, κλείσιμο δρόμων και διακοπές στις μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, λόγω της παρουσίας προσωπικού έκτακτης ανάγκης στην περιοχή.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Διαβάστε περισσότερα