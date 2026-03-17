Φωτιά σε πολυώροφο κτίριο στο κέντρο του Μανχάταν (βίντεο)

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τρίτης (17/3) σε πολυώροφο κτίριο στο κέντρο του Μανχάταν, στη Νέα Υόρκη.

Βίντεο από το σημείο της πυρκαγιάς αποτυπώνουν πυκνούς μαύρους καπνούς να αναβλύζουν στον ουρανό από την οροφή ενός πολυώροφου κτιρίου στην East 43rd Street, μεταξύ της 5ης Λεωφόρου και της Madison Avenue.

@FDNY is on scene for a large generator fire on the roof of a 28-story building in midtown (E 43rd St) #whatisnewyork pic.twitter.com/jpcLkw0bG7 — WhatIsNewYork (@whatisny) March 17, 2026

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με πληροφορίες του cbsnews, η φωτιά βρίσκεται μόλις ένα τετράγωνο μακριά από την αφετηρία της διαδρομής της παρέλασης για την St Patrick's Day στη Νέα Υόρκη.

Στο σημείο έσπευσε και πλέον επιχειρεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης (FDNY).

The FDNY is operating at a fire on East 43rd Street in Manhattan. pic.twitter.com/SlJ0UrbSY8 — FDNY (@FDNY) March 17, 2026

Εκτιμάται ότι περίπου 2 εκατ. άνθρωποι θα παραταχθούν κατά μήκος της 5ης Λεωφόρου για την παρέλαση, η οποία έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 11 π.μ. (τοπική ώρα) από την 44η Οδό μέχρι την 79η.

Όπως αναφέρει η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης (FDNY) η πυρκαγιά φέρεται να ξέσπασε στο σύστημα κλιματισμού του κτιρίου. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

Μια ειδοποίηση του Notify NYC σχετικά με τη φωτιά ανέφερε ότι οι πολίτες πρέπει να αναμένουν σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία, κλείσιμο δρόμων και διακοπές στις μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, λόγω της παρουσίας προσωπικού έκτακτης ανάγκης στην περιοχή.

Πηγή: protothema.gr