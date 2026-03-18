«Άκυρη» η ΝΟΤΑΜ της Κύπρου, λέει η Άγκυρα - Εγκατάσταση δεύτερου συστήματος Patriot στα Άδανα από το ΝΑΤΟ

Στην εγκατάσταση δεύτερου συστήματος Patriot στα Άδανα προχωρά το ΝΑΤΟ, όπως ανακοίνωσε το τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας κατά την εβδομαδιαία ενημέρωση Τύπου που πραγματοποιήθηκε στη βάση του Ιντζιρλίκ. Στην συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στη βάση, ο εκπρόσωπος Τύπου του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας χαρακτήρισε δήθεν «άκυρη και ανυπόστατη» τη ΝΟΤΑΜ της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου, Υποναύαρχος Ζεκί Ακτούρκ ανέφερε ότι στις 13 Μαρτίου ένα ακόμη βαλλιστικό πυρομαχικό, το οποίο εκτοξεύθηκε από το Ιράν και εισήλθε στον τουρκικό εναέριο χώρο, εξουδετερώθηκε από νατοϊκά στοιχεία αεράμυνας και αντιπυραυλικής άμυνας που βρίσκονται ανεπτυγμένα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Όπως είπε ο κ. Ακτούρκ, συνεχίζονται οι επαφές με τη σχετική χώρα για να διαλευκανθεί πλήρως το περιστατικό, ενώ, σύμφωνα με την Άγκυρα, λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα έναντι πιθανών απειλών κατά της εθνικής ασφάλειας και οι εξελίξεις στην περιοχή παρακολουθούνται στενά.

Στο ίδιο πλαίσιο, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι, πέραν των εθνικών μέτρων ασφαλείας, αποφασίστηκε η ανάπτυξη ακόμη ενός συστήματος Patriot στα Άδανα, επιπρόσθετα από το ισπανικό σύστημα που βρίσκεται ήδη ανεπτυγμένο εκεί.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το νέο σύστημα αναπτύσσεται κατόπιν ανάθεσης από τη Συμμαχική Αεροπορική Διοίκηση του ΝΑΤΟ στο Ράμσταϊν της Γερμανίας, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας του τουρκικού εναέριου χώρου και την προστασία των πολιτών.

Εξάλλου, στην ίδια συνέντευξη Τύπου, ο κ. Ακτούρκ ρωτήθηκε για την NOTAM που εξέδωσε η Κυπριακή Δημοκρατία σχετικά με τις στρατιωτικές ασκήσεις στα κυπριακά χωρικά ύδατα. «Η ελληνοκυπριακή πλευρά φέρνει κατά καιρούς στην ημερήσια διάταξη παρόμοια ζητήματα που προκαλούν σύγχυση αρμοδιοτήτων, προκειμένου να αγνοήσει τα δικαιώματα που διαθέτει η τδβκ», είπε, αναφερόμενος στο ψευδοκράτος.

«Η αντί-NOTAM που καθιστά άκυρη τη συγκεκριμένη NOTAM έχει δημοσιευθεί από την τδβκ», πρόσθεσε, ισχυριζόμενος ότι η NOTAM που δημοσιεύθηκε από την «ελληνοκυπριακή διοίκηση της νότιας Κύπρου», όπως αναφέρθηκε στην Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, «είναι άκυρη και ανυπόστατη».

Παράλληλα, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας ισχυρίζεται ότι η Κυπριακή Δημοκρατία τα τελευταία χρόνια έχει μετατρέψει την Κύπρο σε στόχο, επιτρέποντας, όπως υποστηρίζει, τη συσσώρευση οπλισμού στο νησί και τη χρήση του από άλλες χώρες.

«Η χώρα μας, ως εγγυήτρια δύναμη, συνεχίζει να λαμβάνει πρόσθετα μέτρα για να διασφαλίσει όχι μόνο την ασφάλεια της τδβκ, αλλά και ολόκληρου του νησιού. Η αποφασιστικότητά μας για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων, των συμφερόντων και της ασφάλειας της τδβκ είναι πλήρης. Δεν διστάσαμε να χρησιμοποιήσουμε τα δικαιώματα που μας παρέχει η ιδιότητα της εγγυήτριας δύναμης και δεν θα διστάσουμε να το πράξουμε ούτε στο μέλλον», αναφέρει ο εκπρόσωπος του ΥΠΑΜ.

ΚΥΠΕ