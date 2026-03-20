Ρωσικά πλήγματα στη Ζαπορίζια: Τρεις νεκροί, ανάμεσά τους 30χρονη

Σε 24 ώρες, ο στρατός της Ρωσίας εξαπέλυσε 864 πλήγματα σε 40 κοινότητες της περιφέρειας, ανέφερε ο στρατιωτικός περιφερειάρχης Ιβάν Φεντόροφ

Πλήγματα των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στην περιφέρεια Ζαπορίζια, στο νότιο τμήμα της ουκρανικής επικράτειας, είχαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις άμαχοι, ανάμεσά τους γυναίκα 30 ετών, και να τραυματιστούν άλλοι τέσσερις, ανάμεσά τους αγόρι 10 ετών, ανακοίνωσαν νωρίς το πρωί οι τοπικές στρατιωτικές αρχές.

«Απόψε οι Ρώσοι επιτέθηκαν στην περιφέρεια Ζαπορίζια», καταστρέφοντας «σπίτια», ανέφερε ο στρατιωτικός περιφερειάρχης Ιβάν Φεντόροφ μέσω Telegram, συμπληρώνοντας στις 07:00 πως σε 24 ώρες, ο στρατός της Ρωσίας εξαπέλυσε 864 πλήγματα σε 40 κοινότητες της περιφέρειας.

Αύριο Σάββατο αναμένεται να συναντηθούν στις ΗΠΑ Ουκρανοί και Αμερικανοί απεσταλμένοι για νέες συνομιλίες, σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς η διαδικασία διαπραγματεύσεων για να τερματιστεί ο πόλεμος μοιάζει να βουλιάζει σε κινούμενη άμμο.

Οι διαπραγματεύσεις της Μόσχας και του Κιέβου, υπό την αιγίδα της Ουάσιγκτον, έχουν ανασταλεί εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή με έναυσμα την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στο Ιράν την 28η Φεβρουαρίου.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Διαβάστε περισσότερα