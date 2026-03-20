Φουκουσίμα: Drone κατέγραψαν για πρώτη φορά ζημιές στον πυρήνα αντιδραστήρα μετά το ατύχημα του 2011

Νέες εικόνες από το εσωτερικό του κατεστραμμένου πυρηνικού σταθμού στη Φουκοσίμα φέρνουν στο φως τη σοβαρότητα των ζημιών που προκάλεσε η καταστροφή του 2011, με μικροσκοπικά drones να καταγράφουν για πρώτη φορά την κατάσταση στον πυρήνα ενός από τους αντιδραστήρες.

Το υλικό δείχνει ένα μεγάλο άνοιγμα στο κάτω μέρος του χαλύβδινου δοχείου πίεσης, ενώ από αυτό κρέμονται μάζες που εκτιμάται ότι αποτελούν λιωμένα πυρηνικά καύσιμα – μια εικόνα που καταγράφεται για πρώτη φορά 15 χρόνια μετά το ατύχημα.

Τι κατέγραψαν τα drones

Τα πλάνα προήλθαν από αποστολή διάρκειας δύο εβδομάδων, κατά την οποία χρησιμοποιήθηκαν ειδικά micro-drones, διαστάσεων μόλις 12×13 εκατοστών και βάρους 95 γραμμαρίων.

Τα drones εισήλθαν στον αντιδραστήρα Νο3 και κατέγραψαν:

σοβαρές ζημιές στο δοχείο πίεσης

ρωγμές σε σωληνώσεις και εσωτερικές δομές

σχηματισμούς που μοιάζουν με «σταλακτίτες», πιθανόν από λιωμένο καύσιμο

Παράλληλα, συλλέχθηκαν δεδομένα ακτινοβολίας και δημιουργήθηκε τρισδιάστατος χάρτης του εσωτερικού του αντιδραστήρα.

Το ατύχημα του 2011 και οι συνέπειες

Η καταστροφή στη Φουκουσίμα σημειώθηκε μετά τον ισχυρό σεισμό και το τσουνάμι της 11ης Μαρτίου 2011, που κατέστρεψαν τα συστήματα ψύξης, προκαλώντας τήξη των πυρήνων στους αντιδραστήρες 1, 2 και 3.

Σήμερα, στους τρεις αντιδραστήρες παραμένουν περίπου 880 τόνοι λιωμένων πυρηνικών καυσίμων, με τα επίπεδα ραδιενέργειας να παραμένουν εξαιρετικά υψηλά.

Επόμενα βήματα και μακροχρόνια αποκατάσταση

Η διαχειρίστρια εταιρεία του σταθμού, Tokyo Electric Power Company Holdings, σχεδιάζει νέες αποστολές με ρομποτικά συστήματα και δειγματοληψίες, με στόχο την καλύτερη κατανόηση της κατάστασης και την ανάπτυξη τεχνολογιών για την απομάκρυνση των επικίνδυνων υλικών.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η πλήρης αποκατάσταση και απομάκρυνση των καυσίμων ενδέχεται να διαρκέσει δεκαετίες.

Ο εκπρόσωπος της εταιρείας, Μασάκι Κουατζίμα, τόνισε ότι τα νέα δεδομένα θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά για τον σχεδιασμό των επόμενων φάσεων των εργασιών.

Σημαντικό βήμα μετά από χρόνια ερευνών

Η πρόσφατη αποστολή αποτελεί την πιο σαφή εικόνα που έχει καταγραφεί έως σήμερα στο εσωτερικό του αντιδραστήρα Νο3, ξεπερνώντας προηγούμενες προσπάθειες με υποβρύχια ρομπότ, οι οποίες είχαν περιορισμένα αποτελέσματα.

Πηγή: AP