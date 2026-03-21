Συναγερμός στη νοτιοδυτική Αγγλία: Αυξάνονται τα κρούσματα μηνιγγίτιδας

Ο αριθμός των κρουσμάτων μηνιγγίτιδας στη νοτιοδυτική Αγγλία αυξήθηκε στα 34 ανακοίνωσαν οι αρχές.

Το θανατηφόρο ξέσπασμα συνδέεται με ένα νυχτερινό κέντρο.

Εκατοντάδες φοιτητές προσήλθαν σε ειδικά κέντρα για εμβόλια μηνιγγίτιδας Β στο Πανεπιστήμιο του Κεντ, όπου αναφέρθηκαν πολλά από τα κρούσματα.

Συνολικά, έχουν χορηγηθεί πάνω από 5.700 εμβόλια και έχουν διανεμηθεί πάνω από 11.000 αντιβιοτικά στο Κεντ, όπου βρίσκεται το επίκεντρο της επιδημίας, δήλωσε η Υπηρεσία Ασφάλειας Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKHSA).

Η μηνιγγίτιδα είναι μια δυνητικά θανατηφόρα λοίμωξη που μπορεί να οδηγήσει σε σήψη, εάν επηρεάσει τις προστατευτικές μεμβράνες που περιβάλλουν τον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό.

Δύο άτομα, ένας φοιτητής πανεπιστημίου και μια μαθήτρια, απεβίωσαν από την ασθένεια.

Το επίκεντρο πιστεύεται ότι είναι ένα τριώροφο νυχτερινό κέντρο που ονομάζεται Club Chemistry, με τις αρχές να προτρέπουν τους θαμώνες του κλαμπ που βρίσκονταν στον χώρο από τις 5 έως τις 7 Μαρτίου να προσέλθουν και να λάβουν φαρμακευτική αγωγή.

«Μέχρι τις 12:30 μ.μ. στις 20 Μαρτίου, η UKHSA έχει ενημερωθεί για 23 επιβεβαιωμένα και 11 πιθανά κρούσματα διεισδυτικής μηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου με επιδημιολογικές συνδέσεις με το Καντέρμπουρι του Κεντ», ανακοινώθηκε.

Η πλειονότητα των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων ήταν μηνιγγιτιδοκοκκική νόσος ομάδας Β (MenB), που προκαλείται από τα μηνιγγιτιδοκοκκικά βακτήρια.

Η βακτηριακή μηνιγγίτιδα είναι σπανιότερη και πιο θανατηφόρα από τον ιογενή τύπο.

Τα μωρά εμβολιάζονται συστηματικά κατά της MenB από το 2015 στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο διευθυντής δημόσιας υγείας του συμβουλίου του Κεντ, Άντζαν Γκος, προειδοποίησε την Παρασκευή ότι «μικρές οικιακές, σποραδικές εστίες» θα μπορούσαν να εμφανιστούν σε άλλα μέρη του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς οι φοιτητές που έχουν ταξιδέψει σπίτι θα μπορούσαν να «επωάσουν» το μικρόβιο.

Ωστόσο, είπε ότι αυτά θα ήταν «συγκρατήσιμα» και τόνισε ότι ο κίνδυνος μόλυνσης μεταξύ ατόμων είναι χαμηλός.

Ένα κρούσμα που συνδέεται με το ξέσπασμα έχει αναφερθεί στη Γαλλία. Το Υπουργείο Υγείας της χώρας επιβεβαίωσε την Τετάρτη ότι ένα άτομο που είχε φοιτήσει στο Πανεπιστήμιο του Κεντ νοσηλεύτηκε σε σταθερή κατάσταση.

Η μηνιγγίτιδα είναι πιο συχνή σε μικρά παιδιά, εφήβους και νεαρούς ενήλικες.

Τα αρχικά συμπτώματα περιλαμβάνουν πονοκέφαλο, πυρετό, υπνηλία και δυσκαμψία στον αυχένα, αλλά αυτά είναι συμπτώματα διαφόρων ασθενειών και μπορούν να εμποδίσουν την έγκαιρη διάγνωση.

Η μηνιγγίτιδα μπορεί να εξελιχθεί γρήγορα, με ένα άλλο σημάδι συχνά να είναι ένα εξάνθημα, και μεταδίδεται μέσω παρατεταμένης στενής επαφής, συμπεριλαμβανομένου του φιλιού ή της κοινής χρήσης ατμιστικών ή ποτών.

Πηγή: KYΠΕ