Ο σοσιαλιστής Εμανουέλ Γκρεγκουάρ κατακτά το δήμο του Παρισιού

Ο Γκρεγκουάρ υπερίσχυσε της υποψήφιας της δεξιάς και πρώην υπουργού Ρασίντα Ντάτι

Ο σοσιαλιστής Εμανουέλ Γκρεγκουάρ είναι ο νικητής της ψηφοφορίας των δημοτικών εκλογών στο Παρίσι, εξασφαλίζοντας 50% έως 53% των ψήφων, σύμφωνα με τα αποτελέσματα τριών exit poll.

Ο Γκρεγκουάρ υπερίσχυσε της υποψήφιας της δεξιάς και πρώην υπουργού Ρασίντα Ντάτι, παρατείνοντας την κυριαρχία των Σοσιαλιστών στη γαλλική πρωτεύουσα, η οποία κρατά ένα τέταρτο του αιώνα.

Η υποψήφια της δεξιάς και υπουργός των κυβερνήσεων Σαρκοζί και Μακρόν Ρασιντά Ντατί κατακτά ποσοστό που κυμαίνεται από 37% έως και 40% των ψήφων.

Ο νεοεκλεγείς δήμαρχος της γαλλικής πρωτεύουσας δήλωσε ότι «το Παρίσι θα είναι η καρδιά της αντίστασης» στην ένωση της δεξιάς και της άκρας δεξιάς, έναν χρόνο πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2027 στην Γαλλία.

Ο δεύτερος γύρος των δημοτικών εκλογών στο Παρίσι, όπου αναδείχθηκε νικητής εξασφαλίζοντας περισσότερο του 50% των ψήφων, είναι μία «πρόγευση» των επόμενων προεδρικών εκλογών, και «η μάχη θα είναι σφοδρή», είπε επίσης ο Γκρεγκουάρ πριν κατευθυνθεί προς το Δημαρχείο διασχίζοντας τους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας με ένα Vélib, ένα ποδήλατο ελεύθερης χρήσης, σύμβολο της πολιτικής των σοσιαλιστών στην πόλη, που εκλέγει σοσιαλιστή δήμαρχο εδώ και 25 χρόνια.

Πηγή: Naftemporiki.gr

