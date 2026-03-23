«Τα δάση ανήκουν στον λαό»: «Όχι» 62 τ/κ οργανώσεων στην παραχώρηση 3.500 στρεμμάτων της Καρπασίας σε Τουρκικό Πανεπιστήμιο

«Τα δάση ανήκουν στο λαό», αναφέρουν σε κοινή ανακοίνωσή τους 62 οργανώσεις στα κατεχόμενα, οι οποίες αντιτίθενται στην «έγκριση» από τη «βουλή» για παραχώρηση 3.500 στρεμμάτων στην Καρπασία στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο Κωνσταντινούπολης, σύμφωνα με δημοσιεύματα στον τ/κ Τύπο.

Η «έγκριση» της «βουλής» πέρασε με τις ψήφους και των κομμάτων της «συγκυβέρνησης» αλλά και του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος (ΡΤΚ), της «αντιπολίτευσης».

Τα δάση δεν είναι περιουσιακά στοιχεία που πρόκειται να μεταβιβαστούν, να διατεθούν στην αγορά ή να κατανεμηθούν σε ορισμένες ομάδες, αναφέρουν οι 62 οργανώσεις στην ανακοίνωσή τους. «Τα δάση ανήκουν στον λαό. Είναι το κοινό αγαθό αυτής της χώρας», προσθέτουν

Σύμφωνα με τον τ/κ Τύπο, στην κοινή ανακοίνωση σημειώνεται ότι η «νομοθεσία» δεν ήταν μόνο μια επίθεση στη φύση, αλλά και μια «συνειδητή παρέμβαση» κατά του «κράτους δικαίου», ένα «σαφές βήμα που έγινε για να καταστεί μια εκκρεμής υπόθεση αναποτελεσματική, να παρακαμφθεί η δικαστική εποπτεία και να αφήσει τον νομικό αγώνα άκαρπο» και μιλά για «κατάχρηση της νομοθετικής εξουσίας».

Η ανακοίνωση φέρει τον τίτλο: «Αυτή η επιλογή δεν θα ξεχαστεί και θα αμφισβητηθεί στη συνείδηση της κοινωνίας» και απευθυνόμενες προς τους «βουλευτές» αναφέρει ότι «αυτή η προσέγγιση, η οποία δίνει προτεραιότητα στις απαιτήσεις ορισμένων κύκλων έναντι των συμφερόντων της κοινωνίας που εκπροσωπείτε, είναι απαράδεκτη».

Οι οργανώσεις απαιτούν την άμεση απόσυρση της «νομοθεσίας», τον τερματισμό της χρήσης «νομοθετικής εξουσίας» για την παράκαμψη των «δικαστικών διαδικασιών» και τον άμεσο σεβασμό του «κράτους δικαίου» και της «δικαστικής ανεξαρτησίας». Καλούν «όλους όσοι αγαπούν αυτή τη χώρα να προστατεύσουν τη φύση, τους κοινόχρηστους χώρους διαβίωσης και το μέλλον της».

Οι 62 οργανώσεις δηλώνουν ότι θα στηρίξουν τον «νομικό» αγώνα ενάντια στην παραχώρηση δασικών εκτάσεων και τον οποίο ξεκίνησε το τ/κ κίνημα Πράσινη Ειρήνη πολύ πριν «ψηφιστεί» από τη «βουλή» αυτός ο «νόμος».

Μετά τις αντιδράσεις, σε ανακοίνωσή του το ΡΤΚ αναφέρει ότι αυτό που είναι καταλληλότερο να γίνει σε αυτό το στάδιο είναι η απόσυρση του «νομοσχεδίου» και κάλεσε την «κυβέρνηση» να το πράξει. Το κόμμα της «αντιπολίτευσης» αναφέρει ότι έλαβε υπόψη τις αυξανόμενες ανησυχίες και αντιρρήσεις της κοινής γνώμης, υπογραμμίζοντας τη δέσμευσή του σε μια πολιτική παράδοση που λαμβάνει υπόψη την κριτική.

Η αξιολόγηση του κόσμου για το θέμα, αναφέρεται, δεν μπορεί να αγνοηθεί.

Πηγή: ΚΥΠΕ