ERB ASFALISTIKI: Πώς οι αλλαγές στη φορολογική μεταρρύθμιση επηρεάζουν τους ασφαλιζόμενους

Στις σημαντικές αλλαγές για τον ασφαλιστικό κλάδο που επιφέρει η φορολογική μεταρρύθμιση, αναφέρεται ο Γενικός Διευθυντής της ERB ASFALISTIKI, κ. Ανδρέας Κ. Στυλιανού.

Στο δεύτερο επεισόδιο του podcast «Ματιά στην Οικονομία» που χορηγεί η Eurobank, ο κ. Στυλιανού, αναφέρεται στην μεγάλη αλλαγή που αφορά το γενικό κλάδο με έκπτωση στα ασφάλιστρα μέχρι €500 για ασφάλιση κατοικίας έναντι φυσικών καταστροφών.

Σημειώνει ακόμη την κατάργηση του premium tax που, όπως τονίζει, αποτελούσε έναν ανεφάρμοστο κανονισμό που δεν είχε λόγο ύπαρξης, την κατάργηση του φόρου χαρτοσήμου στα ασφαλιστήρια συμβόλαια, την έκπτωση στα ασφάλιστρα για ολική ή μερική ανικανότητα,  αλλά και στις αλλαγές για  μερική εξαγορά ασφαλιστηρίου ζωής.

Στο πλαίσιο του podcast, αναφέρεται ακόμη στις προκλήσεις που αναφύονται από την κρίση στη Μέση Ανατολή και την αύξηση των τιμών των καυσίμων,  την υποασφάλιση που παρατηρείται σε Κύπρο και ΕΕ, εστιάζοντας παράλληλα και στους κινδύνους που ελλοχεύουν στον κυβερνοχώρο καθώς και από την κλιματική αλλαγή.

Σχολιάζει ακόμη τη νέα νομοθεσία για τα ασφάλιστρα των ηλικιωμένων και εξηγεί γιατί δεν συμφωνούν.

Τέλος, κάνει αναφορά στην πορεία εργασιών του γενικού κλάδου στην Κύπρο, αλλά και στις εργασίες της ERB ASFALISTIKI.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

