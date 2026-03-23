Οι πέντε υποψήφιοι της Άμεσης Δημοκρατίας που κατήγγειλε το ΔΗΚΟ για προβλήματα με τη δικαιοσύνη

Το ΔΗΚΟ ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του Υπουργείου Εσωτερικών και με τη συνδρομή πολιτών, όπως μας λέχθηκε, απέστειλε πρόσθετα στοιχεία στο γενικό διευθυντή Ελίκκο Ηλία σε σχέση με τις αρχικές καταγγελίες του προέδρου Νικόλα Παπαδόπουλου ότι πέρα από την κ. Βάλερη Ταραπάι, η οποία καταδικάστηκε πριν 10 χρόνια για διακίνηση ναρκωτικών στα κατεχόμενα, υπάρχουν και άλλοι. Με βάση την έρευνα του ΔΗΚΟ, συνολικά πρόβλημα με τη δικαιοσύνη έχουν τα πιο κάτω στελέχη της Άμεσης Δημοκρατίας:

1. Φειδίας Παναγιώτου (υποψήφιος επαρχίας Λευκωσίας). Υπάρχει, με βάση δημοσιεύματα, έρευνα από την ευρωπαϊκή εισαγγελία για κατάχρηση κονδυλίων.

2. Βάλερη Ταραπάι (υποψήφια στην επαρχία Κερύνειας) – δημοσίευμα της εφημερίδας KIBRIS ημερ. 22.5.2017 με το οποίο δημοσιεύεται η σύλληψη και καταδίκη της τριών ετών για διακίνηση ναρκωτικών. Υπάρχει και εκ μέρους της παραδοχή για αυτό και παραιτήθηκε από υποψήφια.

3. Γιάννης Λαούρης (υποψήφιος Επαρχίας Λευκωσίας). Η εταιρία του CYBERGROUP διερευνήθηκε από το τμήμα οικονομικού εγκλήματος για κακοδιαχείριση και απάτες διοικητικών συμβούλων της εταιρίας, ενώ εκτελεστικός διευθυντής ήταν ο κ. Λαούρης. Σημειώνεται πως υπάρχει και απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου ΓΟΥΟΣ ν. ΓΙΑΝΝΗ ΛΑΟΥΡΗ (ΠΟΛ. ΕΦΕΣΗ αρ. 319/2008) η οποία έχει δημοσιευτεί και με την οποία έχει καταδικαστεί ο κ. Λαούρης σε αστικές αποζημιώσεις, αφού διαπιστώνεται από το δικαστήριο, προσωπική ευθύνη του ιδίου απέναντι σε επενδυτές της εταιρείας του.

4. Γιάννης Τσίτσης (υποψήφιος Επαρχίας Λεμεσού). Είναι ιδιοκτήτης περιπτέρου στη Λεμεσό. Σύμφωνα με πληροφορίες που κατέθεσε το ΔΗΚΟ στο Υπουργείο Εσωτερικών, “έχει απασχολήσει επανειλημμένα τις τελωνειακές αρχές για υποθέσεις που αφορούν λαθρεμπόριο τσιγάρων από τα κατεχόμενα. Τουλάχιστον σε μια περίπτωση έχει κατηγορηθεί και έχει προχωρήσει σε διευθέτηση της υπόθεσης του με το τελωνείο, όπου και αποδέχθηκε πρόστιμο και κατάσχεση των τσιγάρων”.

5. Αντρέας Κλεοβούλου (υποψήφιος Επαρχίας Λεμεσού). “Αντιμετωπίζει υπόθεση δεκασμού και κατάχρησης εξουσίας με παραπονούμενη λειτουργό του Υφυπουργείου Τουρισμού η οποία εκκρεμεί στο Δικαστήριο. Η υπόθεση έχει αριθμό Σ/204/24 και διερευνήθηκε από το ΤΑΕ Λευκωσίας. Η υπόθεση έχει καταχωρηθεί στο δικαστήριο και πρόσφατα ήταν προγραμματισμένη δικάσιμος ενώπιον του δικαστηρίου”.

Σύμφωνα με πηγή του ΔΗΚΟ, «δεν προκύπτει ζήτημα εφαρμογής του Άρθρου 64 του Συντάγματος, καθώς οι προαναφερθέντες υποψήφιοι δεν έχουν καταδικαστεί από δικαστήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας για αδίκημα που ενέχει το στοιχείο της «ηθικής αισχρότητας», επομένως μας λέχθηκε, δεν πρέπει «οποιοσδήποτε ή οποιαδήποτε από αυτούς τους υποψηφίους να στερείται του δικαιώματος να υποβάλει υποψηφιότητα, αφού το θέμα δεν είναι νομικό, αλλά πολιτικό».

